Na podlagi vaše napovedi bi lahko The Last Job zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.000111.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko The Last Job zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.000116.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena QUIT za leto 2027 $ 0.000122 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena QUIT za leto 2028 $ 0.000128 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena QUIT v letu 2029 $ 0.000135 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena QUIT v letu 2030 $ 0.000141 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena The Last Job lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.000231.

Leta 2050 bi se cena The Last Job lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.000376.