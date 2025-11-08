Današnja cena The Last Job

Današnja cena kriptovalute The Last Job (QUIT) v živo je $ 0.00011766, s spremembo 2.93 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz QUIT v USD je $ 0.00011766 na QUIT.

Kriptovaluta The Last Job je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 116,459, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 989.79M QUIT. V zadnjih 24 urah se je QUIT trgovalo med $ 0.00010775 (najnižje) in $ 0.00013643 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00073055, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00008196.

V kratkoročni uspešnosti se je QUIT premaknil +0.12% v zadnji uri in -26.50% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije The Last Job (QUIT)

Tržna kapitalizacija $ 116.46K$ 116.46K $ 116.46K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 116.46K$ 116.46K $ 116.46K Zaloga v obtoku 989.79M 989.79M 989.79M Skupna ponudba 989,790,199.475679 989,790,199.475679 989,790,199.475679

Trenutna tržna kapitalizacija The Last Job je $ 116.46K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba QUIT je 989.79M, skupna ponudba pa znaša 989790199.475679. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 116.46K.