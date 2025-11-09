Na podlagi vaše napovedi bi lahko PepsiCo xStock zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 142.55.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko PepsiCo xStock zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 149.6775.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena PEPX za leto 2027 $ 157.1613 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena PEPX za leto 2028 $ 165.0194 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PEPX v letu 2029 $ 173.2704 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PEPX v letu 2030 $ 181.9339 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena PepsiCo xStock lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 296.3512.

Leta 2050 bi se cena PepsiCo xStock lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 482.7248.