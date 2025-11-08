Današnja cena PepsiCo xStock

Današnja cena kriptovalute PepsiCo xStock (PEPX) v živo je $ 142.51, s spremembo 0.34 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PEPX v USD je $ 142.51 na PEPX.

Kriptovaluta PepsiCo xStock je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 201,821, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.42K PEPX. V zadnjih 24 urah se je PEPX trgovalo med $ 141.85 (najnižje) in $ 143.8 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 177.28, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 137.74.

V kratkoročni uspešnosti se je PEPX premaknil -0.04% v zadnji uri in -2.55% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije PepsiCo xStock (PEPX)

Tržna kapitalizacija $ 201.82K$ 201.82K $ 201.82K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.44M$ 3.44M $ 3.44M Zaloga v obtoku 1.42K 1.42K 1.42K Skupna ponudba 24,142.005477384 24,142.005477384 24,142.005477384

