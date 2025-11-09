Na podlagi vaše napovedi bi lahko Oracle xStock zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 238.89.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Oracle xStock zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 250.8345.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena ORCLX za leto 2027 $ 263.3762 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena ORCLX za leto 2028 $ 276.5450 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ORCLX v letu 2029 $ 290.3722 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ORCLX v letu 2030 $ 304.8909 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Oracle xStock lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 496.6351.

Leta 2050 bi se cena Oracle xStock lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 808.9663.