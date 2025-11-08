Današnja cena Oracle xStock

Današnja cena kriptovalute Oracle xStock (ORCLX) v živo je $ 243.82, s spremembo 6.93 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ORCLX v USD je $ 243.82 na ORCLX.

Kriptovaluta Oracle xStock je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,057,328, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 4.34K ORCLX. V zadnjih 24 urah se je ORCLX trgovalo med $ 240.2 (najnižje) in $ 261.97 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 341.33, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 240.2.

V kratkoročni uspešnosti se je ORCLX premaknil +0.01% v zadnji uri in -15.84% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Oracle xStock (ORCLX)

Tržna kapitalizacija $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.13M$ 7.13M $ 7.13M Zaloga v obtoku 4.34K 4.34K 4.34K Skupna ponudba 29,239.58813904095 29,239.58813904095 29,239.58813904095

Trenutna tržna kapitalizacija Oracle xStock je $ 1.06M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ORCLX je 4.34K, skupna ponudba pa znaša 29239.58813904095. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.13M.