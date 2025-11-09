Na podlagi vaše napovedi bi lahko Metronome Synth ETH zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 3,380.64.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Metronome Synth ETH zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 3,549.672.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena MSETH za leto 2027 $ 3,727.1556 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena MSETH za leto 2028 $ 3,913.5133 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MSETH v letu 2029 $ 4,109.1890 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MSETH v letu 2030 $ 4,314.6485 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Metronome Synth ETH lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 7,028.1077.

Leta 2050 bi se cena Metronome Synth ETH lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 11,448.0469.