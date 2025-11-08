Današnja cena Metronome Synth ETH

Današnja cena kriptovalute Metronome Synth ETH (MSETH) v živo je $ 3,428.25, s spremembo 5.20 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MSETH v USD je $ 3,428.25 na MSETH.

Kriptovaluta Metronome Synth ETH je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 33,055,632, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 9.64K MSETH. V zadnjih 24 urah se je MSETH trgovalo med $ 3,191.0 (najnižje) in $ 3,453.58 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 4,925.56, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 976.13.

V kratkoročni uspešnosti se je MSETH premaknil +0.11% v zadnji uri in -11.25% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Metronome Synth ETH (MSETH)

Tržna kapitalizacija $ 33.06M$ 33.06M $ 33.06M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 33.06M$ 33.06M $ 33.06M Zaloga v obtoku 9.64K 9.64K 9.64K Skupna ponudba 9,639.401944983223 9,639.401944983223 9,639.401944983223

