Na podlagi vaše napovedi bi lahko GIGAETH zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 3,399.95.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko GIGAETH zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 3,569.9474.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena GETH za leto 2027 $ 3,748.4448 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena GETH za leto 2028 $ 3,935.8671 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GETH v letu 2029 $ 4,132.6604 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GETH v letu 2030 $ 4,339.2934 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena GIGAETH lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 7,068.2518.

Leta 2050 bi se cena GIGAETH lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 11,513.4374.