Na podlagi vaše napovedi bi lahko Geez PNutz zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.320199.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Geez PNutz zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.336208.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena PNUTZ za leto 2027 $ 0.353019 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena PNUTZ za leto 2028 $ 0.370670 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PNUTZ v letu 2029 $ 0.389203 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PNUTZ v letu 2030 $ 0.408664 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Geez PNutz lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.665670.

Leta 2050 bi se cena Geez PNutz lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 1.0843.