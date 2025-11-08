Današnja cena Geez PNutz

Današnja cena kriptovalute Geez PNutz (PNUTZ) v živo je $ 0.304324, s spremembo 7.63 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PNUTZ v USD je $ 0.304324 na PNUTZ.

Kriptovaluta Geez PNutz je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 119,904, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 394.00K PNUTZ. V zadnjih 24 urah se je PNUTZ trgovalo med $ 0.276753 (najnižje) in $ 0.318836 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.674176, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.129475.

V kratkoročni uspešnosti se je PNUTZ premaknil +0.25% v zadnji uri in +20.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Geez PNutz (PNUTZ)

Tržna kapitalizacija $ 119.90K$ 119.90K $ 119.90K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 119.90K$ 119.90K $ 119.90K Zaloga v obtoku 394.00K 394.00K 394.00K Skupna ponudba 394,000.0 394,000.0 394,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Geez PNutz je $ 119.90K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PNUTZ je 394.00K, skupna ponudba pa znaša 394000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 119.90K.