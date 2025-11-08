Današnja cena kriptovalute Geez PNutz v živo je 0.304324 USD. Tržna kapitalizacija PNUTZ je 119,904 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PNUTZ v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Geez PNutz v živo je 0.304324 USD. Tržna kapitalizacija PNUTZ je 119,904 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PNUTZ v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Geez PNutz (PNUTZ) v živo je $ 0.304324, s spremembo 7.63 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PNUTZ v USD je $ 0.304324 na PNUTZ.
Kriptovaluta Geez PNutz je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 119,904, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 394.00K PNUTZ. V zadnjih 24 urah se je PNUTZ trgovalo med $ 0.276753 (najnižje) in $ 0.318836 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.674176, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.129475.
V kratkoročni uspešnosti se je PNUTZ premaknil +0.25% v zadnji uri in +20.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije Geez PNutz (PNUTZ)
$ 119.90K
$ 119.90K
--
--
$ 119.90K
$ 119.90K
394.00K
394.00K
394,000.0
394,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija Geez PNutz je $ 119.90K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PNUTZ je 394.00K, skupna ponudba pa znaša 394000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 119.90K.
Zgodovina cene Geez PNutz, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.276753
$ 0.276753
24H Nizka
$ 0.318836
$ 0.318836
24H Visoka
$ 0.276753
$ 0.276753
$ 0.318836
$ 0.318836
$ 0.674176
$ 0.674176
$ 0.129475
$ 0.129475
+0.25%
+7.63%
+20.49%
+20.49%
Zgodovina cen Geez PNutz (PNUTZ) v USD
Danes je bila sprememba cene Geez PNutz v USD $ +0.02158417. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Geez PNutz v USD $ -0.0394044497. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Geez PNutz v USD $ -0.1349729892. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Geez PNutz v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.02158417
+7.63%
30 dni
$ -0.0394044497
-12.94%
60 dni
$ -0.1349729892
-44.35%
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto Geez PNutz
Napoved cene Geez PNutz (PNUTZ) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PNUTZ v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Geez PNutz (PNUTZ) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Geez PNutz lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Geez PNutz v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PNUTZ za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Geez PNutz.
Kaj je Geez PNutz (PNUTZ)
Geez PNutz (PNutz) is the native ETF-style token of the Geez ecosystem, launched on ApeChain. It
introduces a trustless mechanism where Geez NFTs become instantly liquid, tradable, and composable
within DeFi. Each NFT can be deposited into GeeBank’s vault to mint PNutz, ensuring that supply is strictly
collateralized on a 1:1 basis. This creates a transparent bridge between non-fungible assets and fungible
liquidity, unlocking new capital efficiency for Geez holders while retaining redemption rights for the
underlying NFTs.
Geez PNutz (PNutz) is the native ETF-style token of the Geez ecosystem, launched on ApeChain. It
introduces a trustless mechanism where Geez NFTs become instantly liquid, tradable, and composable
within DeFi. Each NFT can be deposited into GeeBank’s vault to mint PNutz, ensuring that supply is strictly
collateralized on a 1:1 basis. This creates a transparent bridge between non-fungible assets and fungible
liquidity, unlocking new capital efficiency for Geez holders while retaining redemption rights for the
underlying NFTs.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Geez PNutz
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Geez PNutz?
Če bi kriptovaluta Geez PNutz rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Geez PNutz.
Koliko je kriptovaluta Geez PNutz vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Geez PNutz je $ 0.304324. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Geez PNutz še vedno dobra naložba?
Geez PNutz ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v PNUTZ, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Geez PNutz?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Geez PNutz v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Geez PNutz?
Cena kriptovalute PNUTZ se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Geez PNutz v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena PNUTZ.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Geez PNutz?
Na ceno PNUTZ vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,027.04
+1.21%
ETH
3,411.19
+3.44%
SOL
159.38
+2.55%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.2023
+10.03%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za PNUTZ na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par PNUTZ/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Geez PNutz gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Geez PNutz letos rasla?
Cena kriptovalute Geez PNutz bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Geez PNutz (PNUTZ).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:41:34 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.