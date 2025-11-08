BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Geez PNutz v živo je 0.304324 USD. Tržna kapitalizacija PNUTZ je 119,904 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PNUTZ v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Geez PNutz v živo je 0.304324 USD. Tržna kapitalizacija PNUTZ je 119,904 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PNUTZ v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o PNUTZ

Informacije o ceni PNUTZ

Kaj je PNUTZ

Bela knjiga PNUTZ

Uradna spletna stran PNUTZ

Tokenomika PNUTZ

Napoved cen PNUTZ

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Geez PNutz Logotip

Geez PNutz Cena (PNUTZ)

Nerazporejeno

Cena 1 PNUTZ v USD v živo:

$0.304324
$0.304324$0.304324
+7.60%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Geez PNutz (PNUTZ) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:41:34 (UTC+8)

Današnja cena Geez PNutz

Današnja cena kriptovalute Geez PNutz (PNUTZ) v živo je $ 0.304324, s spremembo 7.63 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PNUTZ v USD je $ 0.304324 na PNUTZ.

Kriptovaluta Geez PNutz je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 119,904, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 394.00K PNUTZ. V zadnjih 24 urah se je PNUTZ trgovalo med $ 0.276753 (najnižje) in $ 0.318836 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.674176, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.129475.

V kratkoročni uspešnosti se je PNUTZ premaknil +0.25% v zadnji uri in +20.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Geez PNutz (PNUTZ)

$ 119.90K
$ 119.90K$ 119.90K

--
----

$ 119.90K
$ 119.90K$ 119.90K

394.00K
394.00K 394.00K

394,000.0
394,000.0 394,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Geez PNutz je $ 119.90K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PNUTZ je 394.00K, skupna ponudba pa znaša 394000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 119.90K.

Zgodovina cene Geez PNutz, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.276753
$ 0.276753$ 0.276753
24H Nizka
$ 0.318836
$ 0.318836$ 0.318836
24H Visoka

$ 0.276753
$ 0.276753$ 0.276753

$ 0.318836
$ 0.318836$ 0.318836

$ 0.674176
$ 0.674176$ 0.674176

$ 0.129475
$ 0.129475$ 0.129475

+0.25%

+7.63%

+20.49%

+20.49%

Zgodovina cen Geez PNutz (PNUTZ) v USD

Danes je bila sprememba cene Geez PNutz v USD $ +0.02158417.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Geez PNutz v USD $ -0.0394044497.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Geez PNutz v USD $ -0.1349729892.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Geez PNutz v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.02158417+7.63%
30 dni$ -0.0394044497-12.94%
60 dni$ -0.1349729892-44.35%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Geez PNutz

Napoved cene Geez PNutz (PNUTZ) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PNUTZ v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Geez PNutz (PNUTZ) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Geez PNutz lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Geez PNutz v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PNUTZ za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Geez PNutz.

Kaj je Geez PNutz (PNUTZ)

Geez PNutz (PNutz) is the native ETF-style token of the Geez ecosystem, launched on ApeChain. It introduces a trustless mechanism where Geez NFTs become instantly liquid, tradable, and composable within DeFi. Each NFT can be deposited into GeeBank’s vault to mint PNutz, ensuring that supply is strictly collateralized on a 1:1 basis. This creates a transparent bridge between non-fungible assets and fungible liquidity, unlocking new capital efficiency for Geez holders while retaining redemption rights for the underlying NFTs.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Geez PNutz (PNUTZ)

Bela knjiga
Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Geez PNutz

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Geez PNutz?
Če bi kriptovaluta Geez PNutz rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Geez PNutz.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:41:34 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Geez PNutz (PNUTZ)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Geez PNutz

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.6440
$0.6440$0.6440

+1,188.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.26040
$0.26040$0.26040

+138.17%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010134
$0.000010134$0.000010134

+68.90%

0G

0G

0G

$1.621
$1.621$1.621

+55.26%

S

S

S

$0.1804
$0.1804$0.1804

+36.04%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.