Na podlagi vaše napovedi bi lahko Cisco xStock zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 71.08.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Cisco xStock zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 74.634.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena CSCOX za leto 2027 $ 78.3657 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena CSCOX za leto 2028 $ 82.2839 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CSCOX v letu 2029 $ 86.3981 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CSCOX v letu 2030 $ 90.7180 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Cisco xStock lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 147.7702.

Leta 2050 bi se cena Cisco xStock lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 240.7021.