Današnja cena Cisco xStock

Današnja cena kriptovalute Cisco xStock (CSCOX) v živo je $ 71.06, s spremembo 0.01 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CSCOX v USD je $ 71.06 na CSCOX.

Kriptovaluta Cisco xStock je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 244,401, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.44K CSCOX. V zadnjih 24 urah se je CSCOX trgovalo med $ 70.5 (najnižje) in $ 71.51 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 74.9, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 65.89.

V kratkoročni uspešnosti se je CSCOX premaknil -- v zadnji uri in -2.85% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Cisco xStock (CSCOX)

Tržna kapitalizacija $ 244.40K$ 244.40K $ 244.40K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M Zaloga v obtoku 3.44K 3.44K 3.44K Skupna ponudba 28,283.02293145555 28,283.02293145555 28,283.02293145555

