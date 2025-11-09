Na podlagi vaše napovedi bi lahko Carbon Emission Blockchain zrasel za 0,00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0,006040.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Carbon Emission Blockchain zrasel za 5,00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0,006342.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena CEB za leto 2027 $ 0,006660 s stopnjo rasti 10,25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena CEB za leto 2028 $ 0,006993 s stopnjo rasti 15,76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CEB v letu 2029 $ 0,007342 skupaj s stopnjo rasti 21,55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CEB v letu 2030 $ 0,007709 skupaj s stopnjo rasti 27,63%.

Leta 2040 bi cena Carbon Emission Blockchain lahko dosegla rast 107,89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0,012558.

Leta 2050 bi se cena Carbon Emission Blockchain lahko dosegla rast 238,64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0,020456.