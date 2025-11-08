Današnja cena Carbon Emission Blockchain

Današnja cena kriptovalute Carbon Emission Blockchain (CEB) v živo je $ 0.00604083, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CEB v USD je $ 0.00604083 na CEB.

Kriptovaluta Carbon Emission Blockchain je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 26,998, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 4.47M CEB. V zadnjih 24 urah se je CEB trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.49, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00596147.

V kratkoročni uspešnosti se je CEB premaknil -- v zadnji uri in +0.11% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Carbon Emission Blockchain (CEB)

Tržna kapitalizacija $ 27.00K$ 27.00K $ 27.00K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 60.41K$ 60.41K $ 60.41K Zaloga v obtoku 4.47M 4.47M 4.47M Skupna ponudba 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Carbon Emission Blockchain je $ 27.00K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CEB je 4.47M, skupna ponudba pa znaša 10000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 60.41K.