Na podlagi vaše napovedi bi lahko Broadcom xStock zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 350.35.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Broadcom xStock zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 367.8675.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena AVGOX za leto 2027 $ 386.2608 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena AVGOX za leto 2028 $ 405.5739 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AVGOX v letu 2029 $ 425.8526 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AVGOX v letu 2030 $ 447.1452 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Broadcom xStock lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 728.3524.

Leta 2050 bi se cena Broadcom xStock lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 1,186.4094.