Današnja cena Broadcom xStock

Današnja cena kriptovalute Broadcom xStock (AVGOX) v živo je $ 349.17, s spremembo 0.44 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AVGOX v USD je $ 349.17 na AVGOX.

Kriptovaluta Broadcom xStock je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 947,454, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.71K AVGOX. V zadnjih 24 urah se je AVGOX trgovalo med $ 337.93 (najnižje) in $ 354.29 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 389.47, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 282.47.

V kratkoročni uspešnosti se je AVGOX premaknil +0.01% v zadnji uri in -5.60% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Broadcom xStock (AVGOX)

Tržna kapitalizacija $ 947.45K$ 947.45K $ 947.45K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.28M$ 8.28M $ 8.28M Zaloga v obtoku 2.71K 2.71K 2.71K Skupna ponudba 23,725.8226846698 23,725.8226846698 23,725.8226846698

