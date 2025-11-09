Na podlagi vaše napovedi bi lahko Accenture xStock zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 245.56.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Accenture xStock zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 257.838.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena ACNX za leto 2027 $ 270.7299 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena ACNX za leto 2028 $ 284.2663 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ACNX v letu 2029 $ 298.4797 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ACNX v letu 2030 $ 313.4037 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Accenture xStock lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 510.5016.

Leta 2050 bi se cena Accenture xStock lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 831.5533.