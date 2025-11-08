Današnja cena Accenture xStock

Današnja cena kriptovalute Accenture xStock (ACNX) v živo je $ 245.53, s spremembo 2.03 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ACNX v USD je $ 245.53 na ACNX.

Kriptovaluta Accenture xStock je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 143,514, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 584.51 ACNX. V zadnjih 24 urah se je ACNX trgovalo med $ 239.68 (najnižje) in $ 246.56 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 269.57, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 229.44.

V kratkoročni uspešnosti se je ACNX premaknil +0.00% v zadnji uri in -1.90% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Accenture xStock (ACNX)

