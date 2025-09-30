XCeption (XCEPT) tokenomika
XCeption (XCEPT) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre XCeption (XCEPT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
XCeption (XCEPT) informácie
Introducing XCeption—the first democratized MEV bot and suite of trading tools. TradeCeption ensures seamless trade execution, while MarketCeption offers DCA out of large positions or creates floor support for protocols. Features like SnipeCeption provide lightning-fast market sniping, making trading easier than ever.
Maximize your earnings potential with MevCeption by earning passive income through token approval for MEV transactions. Plus, our referral program rewards users for spreading the word.
XCeption (XCEPT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky XCeption (XCEPT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet XCEPT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu XCEPT tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili XCEPT tokenomiku, preskúmajte cenu XCEPT tokenu naživo!
XCEPT cenová predikcia
Chcete vedieť, kam XCEPT asi smeruje? Naša XCEPT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov