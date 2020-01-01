Polyhedra Network (ZKJ) tokenomika

Polyhedra Network (ZKJ) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Polyhedra Network (ZKJ) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Polyhedra Network (ZKJ) informácie

Revolutionizing Digital World: enhancing computational power and blockchain ecosystem integration, covering Web2 and Web3.

Oficiálna webová stránka:
https://polyhedra.network/
Biela kniha:
https://dl.acm.org/doi/10.1145/3548606.3560652
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xC71B5F631354BE6853eFe9C3Ab6b9590F8302e81

Polyhedra Network (ZKJ) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Polyhedra Network (ZKJ) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 44.88M
$ 44.88M$ 44.88M
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 353.65M
$ 353.65M$ 353.65M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 126.90M
$ 126.90M$ 126.90M
Historické maximum:
$ 4
$ 4$ 4
Historické minimum:
$ 0.12369255510638832
$ 0.12369255510638832$ 0.12369255510638832
Aktuálna cena:
$ 0.1269
$ 0.1269$ 0.1269

Polyhedra Network (ZKJ) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Polyhedra Network (ZKJ) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ZKJ tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ZKJ tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ZKJ tokenomiku, preskúmajte cenu ZKJ tokenu naživo!

Ako kúpiť ZKJ

Máte záujem pridať Polyhedra Network (ZKJ) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu ZKJ vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Polyhedra Network (ZKJ) história cien

Analýza histórie cien ZKJ pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

ZKJ cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ZKJ asi smeruje? Naša ZKJ stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.