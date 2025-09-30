Wild Forest Token (WF) tokenomika
Wild Forest Token (WF) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Wild Forest Token (WF) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Wild Forest Token (WF) informácie
Wild Forest is a free-to-play real-time strategy (RTS) game featuring fast-paced single-screen PvP battles. Backed by Sky Mavis, Animoca Brands, OKX Ventures, L1D, and other major investors, it combines the simplicity of Web2 gaming with the opportunities of Web3. The game is available on Android, iOS, PC, and Mac, making it easy for players worldwide to join. Players can start playing without any blockchain knowledge, and Web3 features like NFTs and tokens are introduced gradually as they progress.
Wild Forest Token (WF) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Wild Forest Token (WF) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet WF tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu WF tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili WF tokenomiku, preskúmajte cenu WF tokenu naživo!
WF cenová predikcia
Chcete vedieť, kam WF asi smeruje? Naša WF stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov