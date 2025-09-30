Sandy Codex (SANDY) tokenomika

Sandy Codex (SANDY) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Sandy Codex (SANDY) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 19:40:34 (UTC+8)
USD

Sandy Codex (SANDY) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Sandy Codex (SANDY) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 200.53K
$ 200.53K$ 200.53K
Celková ponuka:
$ 724.63M
$ 724.63M$ 724.63M
Počet coinov v obehu:
$ 724.63M
$ 724.63M$ 724.63M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 200.53K
$ 200.53K$ 200.53K
Historické maximum:
$ 0.01349582
$ 0.01349582$ 0.01349582
Historické minimum:
$ 0.00022724
$ 0.00022724$ 0.00022724
Aktuálna cena:
$ 0.00027538
$ 0.00027538$ 0.00027538

Sandy Codex (SANDY) informácie

CODEX is an AI-driven video framework created by Sandwatch. Unlike most AI tools that focus on text, CODEX specializes in producing high-quality video content with branded characters that are stable in appearance, personality, and voice. This framework automates video creation, adapts to real-time audience feedback, and aims to facilitate longer-form content like shows and movies, offering a full-service approach to AI video storytelling.

Oficiálna webová stránka:
https://www.sandycodex.com/
Biela kniha:
https://docs.sandwatch.com/sandwatch/codex/sandy-video-agent

Sandy Codex (SANDY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Sandy Codex (SANDY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SANDY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SANDY tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SANDY tokenomiku, preskúmajte cenu SANDY tokenu naživo!

SANDY cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SANDY asi smeruje? Naša SANDY stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov