OOPZ stands at the forefront of the InfoFi revolution as the first fully AI-driven, privacy-first preference oracle utilizing zero-knowledge proofs to create monetizable digital twins. By establishing a decentralized information finance network, OOPZ fundamentally transforms how preference data is collected, analyzed, and monetized globally. This creates an entirely new asset class of information-backed financial instruments, establishing a paradigm shift in preference prediction, market intelligence, and financial data ownership.
Core Capabilities
- InfoFi-Powered Digital Twins: Users train personalized AI agents that evolve into information-rich digital representations of their preferences, enabling passive income generation through the OOPZ information finance ecosystem
- Zero-Knowledge Privacy Infrastructure: Institutional-grade cryptographic protocols that verify data authenticity without exposing actual user information, creating a trustless InfoFi marketplace
- Blockchain-Powered Financial Layer: Instant cross-border crypto micropayments with multi-chain compatibility that incentivize accurate responses and enable participation from traditionally underrepresented regions in global financial markets
- Proprietary Preference Mining System: Patented methodology for extracting high-value preference signals from conversational interactions, creating a defensible moat of InfoFi assets
- Self-Improving Intelligence Network: Digital twins continuously refine through interactions, increasing prediction accuracy over time and appreciating in value as financial information assets
- Decentralized Prediction Market Integration: Community-driven speculation based on aggregated preference data, creating additional utility, engagement, and revenue streams within the InfoFi ecosystem
Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet OOPZ tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu OOPZ tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
