MXNB Stablecoin is a cutting-edge, fiat-collateralized stablecoin designed to bridge the gap between traditional finance and blockchain technology. MXNB is backed by the Mexican Peso (MXN) and built on the Ethereum ERC-20 standard, ensuring seamless compatibility with a variety of wallets and exchanges.
Imagine enabling seamless cross-border transactions for multinational corporations, providing instant settlement and liquidity for trade finance, or offering a stable, secure investment vehicle for institutional investors seeking exposure to the Mexican market—all with the efficiency and reliability of MXNB.
Financial Inclusion: MXNB aims to revolutionize the digital economy by providing a stable, efficient medium for international transactions, remittances, and commerce. By leveraging blockchain technology, MXNB ensures real-time settlement and reduced transaction costs.
Regulatory Compliance: MXNB adheres to international AML/CFT standards, ensuring secure and compliant transactions.
Market Entry: Although MXNB tokens are not yet available on exchanges listed on CoinGecko, updates will be provided as soon as the token is launched and available for trading.
Expected Launch: Stay informed about the launch and price movements of MXNB by adding it to your CoinGecko watchlist. With a strategic roadmap in place, MXNB is set to become a pivotal player in the financial services industry, offering robust interoperability across financial platforms.
MXNB (MXNB) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky MXNB (MXNB) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet MXNB tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu MXNB tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
