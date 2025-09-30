Monkex (MONKEX) tokenomika
Monkex (MONKEX) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Monkex (MONKEX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Monkex (MONKEX) informácie
Basically we opened a digital coffee shop club, where you can even order your digital coffee or your favourite drink, hang out and have fun around while enjoying our amazing community and our little Metis HUB that we are already having on our Discord. We have really fancy Monkeys NFT collection and already our own community governance token with deflationary tokenomics.
What we are really doing here on Andromeda network is we are building community behind digital coffee shop club. Project is developed 100% by Metisians, Metis community members and real O.G’s those been around during all bear market and supporting Metis all the time.
Monkex is community based project on Metis Andromeda network. Monkex Coffee Shop Club collection of 5000 NFT and deflationary community governance tokens. We mixed Punks and Apes from Ethereum and result is fabulous. Monkeys with X on the best layer 2 solution — Metis. NFT collection made from 5000 unique collectible web 3 avatars. Pixelized to Andromeda network with ERC721 standard and 2735 Monkex’s were airdropped to every Metis NFT holder. All the rest were available to mint for free by anyone with Metis wallet and some tokens for gas fees. Now they are only available on secondary marketplaces like TofuNFT and NFT Apparel. Every Monkex is unique and have their own rank and different rarity, you can always check rarity on Metis NFT rarity and analysis tools — MetisRarity.com
Monkex (MONKEX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Monkex (MONKEX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet MONKEX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu MONKEX tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili MONKEX tokenomiku, preskúmajte cenu MONKEX tokenu naživo!
MONKEX cenová predikcia
Chcete vedieť, kam MONKEX asi smeruje? Naša MONKEX stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov