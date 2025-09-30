Mercurial (MER) tokenomika

Mercurial (MER) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Mercurial (MER) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 23:15:35 (UTC+8)
Mercurial (MER) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Mercurial (MER) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 56.31K
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 563.02M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 100.02K
Historické maximum:
$ 1.9
Historické minimum:
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.00010002
Mercurial (MER) informácie

Mercurial is stableswaps on steroids. On top of high efficiency/ low slippage swaps, we introduce dynamic fees and dynamic capital allocations to greatly improve profit potential for LPs, and liquidity depth for users.

Two major innovations:

  • Dynamic fees: where fees are increased in periods of high volatility to increase LP profit and lowered in periods of low volatility to increase trading incentives
  • Dynamic capital allocation: where we deploy assets in the pools to yield generating opportunities across the Solana ecosystem.

Mercurial aims to become the “one stop shop” for stable liquidity, helping to improve diversity and liquidity for stables on Solana, which is a major part of the DeFi use cases.

Oficiálna webová stránka:
https://www.mercurial.finance/

Mercurial (MER) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Mercurial (MER) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MER tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MER tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MER tokenomiku, preskúmajte cenu MER tokenu naživo!

