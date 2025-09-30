LCX (LCX) tokenomika
LCX (LCX) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre LCX (LCX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
LCX (LCX) informácie
LCX.com - Innovating Capital Markets. Solutions for compliant digital assets and security tokens. LCX is a secure and compliant platform for buying, selling, transferring, and storing digital currency.
LCX, the Liechtenstein Cryptoassets Exchange, was founded in 2018 with headquarters in Vaduz (Liechtenstein) and offices in Crypto-Valley Zug (Switzerland), New Delhi (India) and Chicago (USA). LCX has obtained 8 crypto-related registrations by the Financial Market Authority Liechtenstein, operates in accordance with the new blockchain laws and has introduced a comprehensive crypto compliance suite. LCX AG, the legal entity behind LCX.com, has a registered share capital of 1 Million CHF.
LCX is a proud member of the World Economic Forum's Centre for the Fourth Industrial Revolution and has been named Blockchain Pioneer by the Blockchain Research Institute Canada. The advisory board of LCX includes leading thought leader Don Tapscott (Author of Blockchain Revolution), Jimmy Wales (Founder of Wikipedia), Yat Siu (Chairman at Animoca Brands), and others.
In addition to LCX Exchange, LCX.com has launched a second layer DeFi protocol enabling limit orders at Uniswap (LCX DeFi Terminal), an advanced trading terminal for all major cryptocurrency exchanges (LCX Terminal), regulated price oracles and crypto reference prices, an end to end tokenization platform for security tokens and a token sale manager for compliant initial coin offerings (ICO's and IEO's).
The LCX Token ($LCX) is the fuel of the LCX.com platform and LCX Cryptocurrency Exchange. LCX Token works as a long-term sustainable incentive mechanism to motivate various stakeholders to participate in the ecosystem. LCX Token is an exchange based utility token which grants all users a reduction of up to 50% trading fees at LCX’s compliant digital asset exchange and many more benefits.
More Information available at www.LCX.com
LCX (LCX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky LCX (LCX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet LCX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu LCX tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili LCX tokenomiku, preskúmajte cenu LCX tokenu naživo!
