EnviDa (EDAT) tokenomika
EnviDa (EDAT) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre EnviDa (EDAT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
EnviDa (EDAT) informácie
The EnviDa project has set itself the task of creating a decentralized solution for the collection of sensitive, future-relevant environmental data. Based on our self-developed DriveMining technology, we are creating a blockchain-based ecosystem that provides a globally independent foundation for the collection, storage and utilization of mobile environmental data. The DriveMining system thereby works independently from the connected sensors and generates passive income for the respective user by mining cryptocurrencies. The basic idea behind this project is to equip transportation companies, such as cabs, Uber or delivery services with our DriveMiner system, which can currently be integrated into hybrid and electric vehicles and will permanently mine various cryptocurrencies.
EnviDa (EDAT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky EnviDa (EDAT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet EDAT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu EDAT tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili EDAT tokenomiku, preskúmajte cenu EDAT tokenu naživo!
EDAT cenová predikcia
Naša EDAT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
