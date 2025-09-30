Dickbutt (DICKBUTT) tokenomika
Dickbutt (DICKBUTT) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Dickbutt (DICKBUTT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Dickbutt (DICKBUTT) informácie
Dickbutt Coin is inspired by the legendary and timeless Dickbutt meme, which has been a cultural icon for over 20 years. The project aims to bring this globally recognized and universally loved meme into the crypto space, bridging humor and nostalgia with a vibrant, engaged community.
Key Features: Fair Launch: $DICKBUTT was fairly launched by Clanker, an autonomous bot on Farcaster, ensuring transparency and equal opportunity for all participants.
Decentralized Liquidity: The token started with one-sided liquidity on Uniswap V3, with the LP NFT locked until the year 2100 for long-term security.
Community-Driven: Since its launch, the project has grown exponentially, driven by a passionate community that resonates with the humor and cultural significance of the Dickbutt meme.
Dickbutt (DICKBUTT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Dickbutt (DICKBUTT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet DICKBUTT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu DICKBUTT tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
