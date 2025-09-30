BUBBLES (BUBBLES) tokenomika
Bubbles Bean is a memecoin project within the Aptos ecosystem designed to create a fun, engaging, and community-driven cryptocurrency experience.
Purpose The project aims to foster a vibrant community of crypto enthusiasts who can connect, collaborate, and enjoy the playful aspects of cryptocurrency while benefiting from its practical applications.
Function Bubbles Bean serves as both a currency and a community tool, enabling users to trade, hold, and participate in governance and events that shape the project's future.
BUBBLES (BUBBLES) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky BUBBLES (BUBBLES) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet BUBBLES tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu BUBBLES tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
