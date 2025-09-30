BTC Standard Hashrate Token (BTCST) tokenomika

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o BTC Standard Hashrate Token (BTCST) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 21:27:39 (UTC+8)
USD

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre BTC Standard Hashrate Token (BTCST) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 314.91K
$ 314.91K$ 314.91K
Celková ponuka:
$ 15.00M
$ 15.00M$ 15.00M
Počet coinov v obehu:
$ 7.29M
$ 7.29M$ 7.29M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 648.19K
$ 648.19K$ 648.19K
Historické maximum:
$ 91.94
$ 91.94$ 91.94
Historické minimum:
$ 0.01930527
$ 0.01930527$ 0.01930527
Aktuálna cena:
$ 0.04323264
$ 0.04323264$ 0.04323264

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) informácie

Bitcoin Standard Hashrate Token (or BTCST token) aims to widen up the participation of Bitcoin mining to the open market. Each BTCST represents 0.1 TH/s of Bitcoin mining power and by staking it, holders of the token are entitled to receive daily distributions of Bitcoin mined.

Oficiálna webová stránka:
https://www.1-b.tc/

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky BTC Standard Hashrate Token (BTCST) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BTCST tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BTCST tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BTCST tokenomiku, preskúmajte cenu BTCST tokenu naživo!

BTCST cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BTCST asi smeruje? Naša BTCST stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov