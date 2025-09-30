ANGLE (ANGLE) tokenomika
ANGLE is the governance token of the Angle Protocol. The Angle Protocol is a decentralized and over-collateralized stablecoin protocol designed to issue in a capital-efficient way stablecoins pegged to multiple assets, starting with a Euro stablecoin.
The ANGLE token gives right to participate in governance votes within the Angle DAO. This DAO is responsible for parameters tuning, for protocol upgrades, for deploying new stablecoins and collateral types as well as for handling the yield-strategies on the collateral in the protocol.
ANGLE (ANGLE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky ANGLE (ANGLE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet ANGLE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu ANGLE tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili ANGLE tokenomiku, preskúmajte cenu ANGLE tokenu naživo!
