Aktuálna dnešná cena Velora je 0.007776USD. Trhová kapitalizácia VLR je 0USD. Sledujte aktualizácie cien VLR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Velora je 0.007776USD. Trhová kapitalizácia VLR je 0USD. Sledujte aktualizácie cien VLR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Velora Logo

Velora kurz (VLR)

1 VLR na USD aktuálnu cenu:

$0.007776
+1.80%1D
USD
Velora (VLR) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:12:44 (UTC+8)

Dnešná cena Velora

Aktuálna dnešná cena Velora (VLR) je $ 0.007776, s 1.80% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny VLR na USD konverzný kurz je $ 0.007776 za VLR.

Velora sa v súčasnosti radí na #3868 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 VLR. Počas posledných 24 hodín sa VLRobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0074 (low) do $ 0.008118 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.06763306123106956, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.007237768003317002.

V krátkodobom vývoji sa VLR zmenilo o +0.51% za poslednú hodinu a o -18.26% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 60.91K.

Velora (VLR) informácie o trhu

No.3868

$ 0.00
$ 60.91K
$ 15.55M
0.00
2,000,000,000
2,000,000,000
0.00%

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Velora je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 60.91K. Počet coinov v obehu VLR je 0.00, pričom celková zásoba je 2000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 15.55M.

História cien Velora v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0074
24 hod Low
$ 0.008118
24 hod High

$ 0.0074
$ 0.008118
$ 0.06763306123106956
$ 0.007237768003317002
+0.51%

+1.80%

-18.26%

-18.26%

Velora (VLR) história cien USD

Sledujte zmeny cien Velora za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00013749+1.80%
30 dní$ -0.005664-42.15%
60 dní$ -0.002224-22.24%
90 dní$ -0.002224-22.24%
Velora dnešná zmena ceny

Dnes VLR zaznamenal zmenu o $ +0.00013749 (+1.80%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Velora zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.005664 (-42.15%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Velora zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal VLR zmenu o $ -0.002224 (-22.24%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Velora zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.002224 (-22.24%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Velora (VLR)?

Pozrite si Velorastránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Velora

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Velora, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Velora?

Several key factors influence Velora (VLR) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact VLR valuation.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Technology Development: Platform updates, partnerships, and ecosystem growth drive investor interest.

Regulatory News: Government policies and compliance changes in key markets influence trading activity.

Competition: Performance relative to similar blockchain projects affects market positioning.

Adoption Rate: Real-world usage and integration with decentralized applications boost demand.

Whale Activity: Large holder transactions can create significant price volatility.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Velora?

People want to know Velora (VLR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Cenové predikcie pre Velora

Cenová predikcia Velora (VLR) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena VLR v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Velora (VLR) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Velora mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Velora v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku VLR cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Velora Cenové predikcie.

O Velora

VLR is a digital asset that operates within the blockchain technology space, with its primary function being to facilitate transactions and provide a platform for decentralized applications. It is designed to leverage the power of blockchain to enable secure, peer-to-peer transactions to occur in a decentralized environment, removing the need for intermediaries and providing a level of transparency and security not typically found in traditional financial systems. VLR's consensus model is based on proof-of-stake, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. Its issuance model is fixed, providing a predictable supply and helping to maintain the asset's value. VLR's typical use cases include financial transactions, smart contracts, and the development of decentralized applications.

Ako nakupovať a investovať Velora

Čo je Velora (VLR)

Velora DEX is a cross-chain intent-centric protocol that has processed over $125 billion in trading volume, providing DeFi blue chips like Aave, Morpho, and Pendle with a secure, efficient, and scalable execution layer.

Velora Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Velora zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Velora webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Velora

Akú hodnotu bude mať 1 Velora v roku 2030?
Ak by hodnota Velora rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Velora podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:12:44 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o Velora

