Aktuálna dnešná cena Velora (VLR) je $ 0.007776, s 1.80% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny VLR na USD konverzný kurz je $ 0.007776 za VLR.
Velora sa v súčasnosti radí na #3868 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 VLR. Počas posledných 24 hodín sa VLRobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0074 (low) do $ 0.008118 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.06763306123106956, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.007237768003317002.
V krátkodobom vývoji sa VLR zmenilo o +0.51% za poslednú hodinu a o -18.26% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 60.91K.
Velora (VLR) informácie o trhu
No.3868
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 60.91K
$ 60.91K$ 60.91K
$ 15.55M
$ 15.55M$ 15.55M
0.00
0.00 0.00
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
0.00%
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Velora je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 60.91K. Počet coinov v obehu VLR je 0.00, pričom celková zásoba je 2000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 15.55M.
História cien Velora v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0074
$ 0.0074$ 0.0074
24 hod Low
$ 0.008118
$ 0.008118$ 0.008118
24 hod High
$ 0.0074
$ 0.0074$ 0.0074
$ 0.008118
$ 0.008118$ 0.008118
$ 0.06763306123106956
$ 0.06763306123106956$ 0.06763306123106956
$ 0.007237768003317002
$ 0.007237768003317002$ 0.007237768003317002
+0.51%
+1.80%
-18.26%
-18.26%
Velora (VLR) história cien USD
Sledujte zmeny cien Velora za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00013749
+1.80%
30 dní
$ -0.005664
-42.15%
60 dní
$ -0.002224
-22.24%
90 dní
$ -0.002224
-22.24%
Velora dnešná zmena ceny
Dnes VLR zaznamenal zmenu o $ +0.00013749 (+1.80%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Velora zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.005664 (-42.15%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Velora zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal VLR zmenu o $ -0.002224 (-22.24%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Velora zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.002224 (-22.24%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Velora (VLR)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Velora, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Velora?
Several key factors influence Velora (VLR) cryptocurrency prices:
Regulatory News: Government policies and compliance changes in key markets influence trading activity.
Competition: Performance relative to similar blockchain projects affects market positioning.
Adoption Rate: Real-world usage and integration with decentralized applications boost demand.
Whale Activity: Large holder transactions can create significant price volatility.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Velora?
People want to know Velora (VLR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Cenové predikcie pre Velora
Cenová predikcia Velora (VLR) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena VLR v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Velora (VLR) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Velora mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Velora v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku VLR cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Velora Cenové predikcie.
O Velora
VLR is a digital asset that operates within the blockchain technology space, with its primary function being to facilitate transactions and provide a platform for decentralized applications. It is designed to leverage the power of blockchain to enable secure, peer-to-peer transactions to occur in a decentralized environment, removing the need for intermediaries and providing a level of transparency and security not typically found in traditional financial systems. VLR's consensus model is based on proof-of-stake, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. Its issuance model is fixed, providing a predictable supply and helping to maintain the asset's value. VLR's typical use cases include financial transactions, smart contracts, and the development of decentralized applications.
Ako nakupovať a investovať Velora
Ste pripravení začať s Velora? Nákup VLR na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Velora. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Velora (VLR) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Velora sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Velora
Vlastníctvo Velora vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Velora (VLR)
Velora DEX is a cross-chain intent-centric protocol that has processed over $125 billion in trading volume, providing DeFi blue chips like Aave, Morpho, and Pendle with a secure, efficient, and scalable execution layer.
Velora Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Velora zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Velora rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Velora podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíVelora?
Dnešná cena Velora je $ 0.007776. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Velora stále dobrou investíciou?
Velora zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do VLR, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Velora?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Velora v hodnote $ 60.91K.
Aká je aktuálna cena Velora?
Živá cena VLR sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Velora vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena VLR, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Velora?
Cenu VLR ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,341.92
+2.52%
ETH
3,447.51
+4.54%
SOL
163.87
+5.44%
COAI
1.1674
+6.83%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre VLR na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár VLR/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Velora pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Velora v tomto roku?
Cena Velora by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Velora (VLR).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:12:44 (UTC+8)
