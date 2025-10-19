Aktuálna BNKR cena je dnes 0.000362 USD. Sledujte aktuálnu BNKR na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte BNKR cenový trend jednoducho na MEXC.Aktuálna BNKR cena je dnes 0.000362 USD. Sledujte aktuálnu BNKR na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte BNKR cenový trend jednoducho na MEXC.

BNKR Logo

BNKR kurz (BNKR)

1 BNKR na USD aktuálnu cenu:

$0.000362
$0.000362$0.000362
-0.76%1D
USD
BNKR (BNKR) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-19 09:20:52 (UTC+8)

BNKR (BNKR) informácie o cene (USD)

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0003537
$ 0.0003537$ 0.0003537
24 hod Low
$ 0.000395
$ 0.000395$ 0.000395
24 hod High

$ 0.0003537
$ 0.0003537$ 0.0003537

$ 0.000395
$ 0.000395$ 0.000395

--
----

--
----

-1.47%

-0.76%

-5.81%

-5.81%

BNKR (BNKR) cena v reálnom čase je $ 0.000362. Za posledných 24 hodín sa obchodoval BNKR v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 0.0003537 do najvyššej hodnoty $ 0.000395, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena BNKR je --, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je --.

Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa BNKR zmenil o -1.47% za poslednú hodinu, -0.76% za 24 hodín a -5.81% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.

BNKR (BNKR) informácie o trhu

--
----

$ 60.52K
$ 60.52K$ 60.52K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BASE

Aktuálna trhová kapitalizácia BNKR je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 60.52K. Počet coinov v obehu BNKR je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

BNKR (BNKR) história cien USD

Sledujte zmeny cien BNKR za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.000002772-0.76%
30 dní$ -0.0002501-40.86%
60 dní$ -0.0002687-42.61%
90 dní$ +0.000062+20.66%
BNKR dnešná zmena ceny

Dnes BNKR zaznamenal zmenu o $ -0.000002772 (-0.76%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

BNKR zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0002501 (-40.86%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

BNKR zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BNKR zmenu o $ -0.0002687 (-42.61%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

BNKR zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.000062 (+20.66%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby BNKR (BNKR)?

Pozrite si BNKRstránku histórie cien.

Čo je BNKR (BNKR)

BNKR is an AI driven crypto assistant. You can trade with simple language prompts and it has a sense of humour

BNKR je k dispozícii na MEXC, čo vám poskytuje pohodlie pri nákupe, držbe, prevode a stakovaní tokenu priamo na našej platforme. Či už ste skúsený investor alebo nováčik vo svete kryptomien, MEXC ponúka užívateľsky prívetivé rozhranie a množstvo nástrojov na efektívnu správu vašich BNKR investícií. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o tomto tokene, pozývame vás na stránku s predstavením digitálnych aktív.

Okrem toho môžete:
- Skontrolujte BNKR dostupnosť stakovania, aby ste videli, ako môžete získať odmeny za svoje držby.
- Prečítajte si recenzie a analýzy o BNKR na našom blogu, aby ste zostali informovaní o najnovších trendoch na trhu a odborných postrehoch.

Naše komplexné zdroje sú navrhnuté tak, aby boli vaše BNKR nákupné skúsenosti hladké a informované, pričom zaisťujú, že máte všetky nástroje a znalosti potrebné na spoľahlivé investovanie.

BNKR predpoveď ceny (USD)

Akú hodnotu bude mať BNKR (BNKR) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš BNKR (BNKR) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre BNKR.

Overte si teraz BNKR cenové predikcie!

BNKR (BNKR) tokenomika

Pochopenie tokenomiky BNKR (BNKR) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike BNKR tokenu!

Ako kúpiť BNKR(BNKR)

Hľadáte ako kúpiť BNKR? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Môžete si ľahko zakúpiť BNKR na MEXC podľa našej podrobnej príručky Ako kúpiť. Poskytujeme vám podrobné pokyny a videonávody, ktoré demonštrujú, ako sa zaregistrovať na MEXC a používať rôzne dostupné možnosti platby.

BNKR do miestnych mien

1 BNKR(BNKR) na VND
9.52603
1 BNKR(BNKR) na AUD
A$0.00055386
1 BNKR(BNKR) na GBP
0.00026788
1 BNKR(BNKR) na EUR
0.0003077
1 BNKR(BNKR) na USD
$0.000362
1 BNKR(BNKR) na MYR
RM0.00152764
1 BNKR(BNKR) na TRY
0.01515694
1 BNKR(BNKR) na JPY
¥0.0543
1 BNKR(BNKR) na ARS
ARS$0.5269272
1 BNKR(BNKR) na RUB
0.02934372
1 BNKR(BNKR) na INR
0.03186324
1 BNKR(BNKR) na IDR
Rp6.03333092
1 BNKR(BNKR) na PHP
0.02103944
1 BNKR(BNKR) na EGP
￡E.0.01722396
1 BNKR(BNKR) na BRL
R$0.0019548
1 BNKR(BNKR) na CAD
C$0.0005068
1 BNKR(BNKR) na BDT
0.04422554
1 BNKR(BNKR) na NGN
0.53234996
1 BNKR(BNKR) na COP
$1.397682
1 BNKR(BNKR) na ZAR
R.0.00628432
1 BNKR(BNKR) na UAH
0.01515332
1 BNKR(BNKR) na TZS
T.Sh.0.8916241
1 BNKR(BNKR) na VES
Bs0.072762
1 BNKR(BNKR) na CLP
$0.346072
1 BNKR(BNKR) na PKR
Rs0.10277904
1 BNKR(BNKR) na KZT
0.19535692
1 BNKR(BNKR) na THB
฿0.01181568
1 BNKR(BNKR) na TWD
NT$0.01108806
1 BNKR(BNKR) na AED
د.إ0.00132854
1 BNKR(BNKR) na CHF
Fr0.00028598
1 BNKR(BNKR) na HKD
HK$0.00281274
1 BNKR(BNKR) na AMD
֏0.1394424
1 BNKR(BNKR) na MAD
.د.م0.00331954
1 BNKR(BNKR) na MXN
$0.00664994
1 BNKR(BNKR) na SAR
ريال0.0013575
1 BNKR(BNKR) na ETB
Br0.0536846
1 BNKR(BNKR) na KES
KSh0.0468971
1 BNKR(BNKR) na JOD
د.أ0.000256658
1 BNKR(BNKR) na PLN
0.00131768
1 BNKR(BNKR) na RON
лв0.00157832
1 BNKR(BNKR) na SEK
kr0.00341366
1 BNKR(BNKR) na BGN
лв0.00060454
1 BNKR(BNKR) na HUF
Ft0.12094782
1 BNKR(BNKR) na CZK
0.00754408
1 BNKR(BNKR) na KWD
د.ك0.00011041
1 BNKR(BNKR) na ILS
0.0011946
1 BNKR(BNKR) na BOB
Bs0.00250866
1 BNKR(BNKR) na AZN
0.0006154
1 BNKR(BNKR) na TJS
SM0.0033485
1 BNKR(BNKR) na GEL
0.0009774
1 BNKR(BNKR) na AOA
Kz0.33180558
1 BNKR(BNKR) na BHD
.د.ب0.000136112
1 BNKR(BNKR) na BMD
$0.000362
1 BNKR(BNKR) na DKK
kr0.0023168
1 BNKR(BNKR) na HNL
L0.00953508
1 BNKR(BNKR) na MUR
0.01630086
1 BNKR(BNKR) na NAD
$0.00633138
1 BNKR(BNKR) na NOK
kr0.00364172
1 BNKR(BNKR) na NZD
$0.00062988
1 BNKR(BNKR) na PAB
B/.0.000362
1 BNKR(BNKR) na PGK
K0.00154574
1 BNKR(BNKR) na QAR
ر.ق0.0013213
1 BNKR(BNKR) na RSD
дин.0.03637376
1 BNKR(BNKR) na UZS
soʻm4.41463344
1 BNKR(BNKR) na ALL
L0.03001342
1 BNKR(BNKR) na ANG
ƒ0.00064798
1 BNKR(BNKR) na AWG
ƒ0.0006516
1 BNKR(BNKR) na BBD
$0.000724
1 BNKR(BNKR) na BAM
KM0.00060454
1 BNKR(BNKR) na BIF
Fr1.070796
1 BNKR(BNKR) na BND
$0.00046698
1 BNKR(BNKR) na BSD
$0.000362
1 BNKR(BNKR) na JMD
$0.05835802
1 BNKR(BNKR) na KHR
1.4596745
1 BNKR(BNKR) na KMF
Fr0.152764
1 BNKR(BNKR) na LAK
7.86956506
1 BNKR(BNKR) na LKR
රු0.10992854
1 BNKR(BNKR) na MDL
L0.00612142
1 BNKR(BNKR) na MGA
Ar1.61606936
1 BNKR(BNKR) na MOP
P0.00290324
1 BNKR(BNKR) na MVR
0.0055386
1 BNKR(BNKR) na MWK
MK0.62956506
1 BNKR(BNKR) na MZN
MT0.02313542
1 BNKR(BNKR) na NPR
रु0.05113612
1 BNKR(BNKR) na PYG
2.585404
1 BNKR(BNKR) na RWF
Fr0.52671
1 BNKR(BNKR) na SBD
$0.00297926
1 BNKR(BNKR) na SCR
0.00503542
1 BNKR(BNKR) na SRD
$0.01426642
1 BNKR(BNKR) na SVC
$0.00317474
1 BNKR(BNKR) na SZL
L0.00632776
1 BNKR(BNKR) na TMT
m0.001267
1 BNKR(BNKR) na TND
د.ت0.001059936
1 BNKR(BNKR) na TTD
$0.0024616
1 BNKR(BNKR) na UGX
Sh1.265552
1 BNKR(BNKR) na XAF
Fr0.203444
1 BNKR(BNKR) na XCD
$0.0009774
1 BNKR(BNKR) na XOF
Fr0.203444
1 BNKR(BNKR) na XPF
Fr0.036924
1 BNKR(BNKR) na BWP
P0.00486528
1 BNKR(BNKR) na BZD
$0.00072762
1 BNKR(BNKR) na CVE
$0.0342452
1 BNKR(BNKR) na DJF
Fr0.064436
1 BNKR(BNKR) na DOP
$0.02292184
1 BNKR(BNKR) na DZD
د.ج0.04691882
1 BNKR(BNKR) na FJD
$0.00082174
1 BNKR(BNKR) na GNF
Fr3.14759
1 BNKR(BNKR) na GTQ
Q0.00278016
1 BNKR(BNKR) na GYD
$0.07595122
1 BNKR(BNKR) na ISK
kr0.043802

BNKR Zdroj

Pre hlbšie pochopenie BNKR zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o BNKR

Akú hodnotu má dnes BNKR (BNKR)?
Aktuálna BNKR cena v USD je 0.000362 USD, aktualizovaná v reálnom čase s najnovšími trhovými údajmi.
Aká je aktuálna cena BNKR na USD?
Aktuálna cena BNKR na USD je $ 0.000362. Pozrite si MEXC konvertor pre presnú konverziu tokenov.
Aká je trhová kapitalizácia BNKR?
Trhová kapitalizácia BNKR je -- USD. Trhová hodnota = aktuálna cena × počet coinov v obehu. Uvádza celkovú trhovú hodnotu tokenu a jeho poradie.
Aký je počet coinov v obehu BNKR?
Počet coinov v obehu BNKR je -- USD.
Aká bola historicky najvyššia cena (ATH) BNKR?
BNKR dosiahla cenu ATH vo výške -- USD.
Aká bola historicky najnižšia cena (ATL) BNKR?
BNKR videl cenu ATL vo výške -- USD.
Aký je objem obchodovania BNKR?
Živý 24-hodinový objem obchodovania pre BNKR je $ 60.52K USD.
Bude BNKR tento rok vyššia?
BNKR môže v tomto roku vzrásť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Podrobnejšiu analýzu nájdete v časti BNKRpredpoveď cien.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-19 09:20:52 (UTC+8)

BNKR (BNKR) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
10-18 16:36:53Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone
10-18 09:33:00Aktualizácie odvetvia
24-hour global liquidations rise to $1.02 billion, Bitcoin hits lowest price since early July
10-17 19:52:08Aktualizácie odvetvia
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
10-17 14:38:57Aktualizácie odvetvia
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
10-17 08:10:00Aktualizácie odvetvia
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
10-17 04:42:12Aktualizácie odvetvia
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

1 BNKR = 0.000362 USD

