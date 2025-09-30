VinuChain (VC) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o VinuChain (VC) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:32:47 (UTC+8)
VinuChain (VC) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre VinuChain (VC) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 799.50K
Celková ponuka:
$ 958.75M
Počet coinov v obehu:
$ 291.79M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.63M
Historické maximum:
$ 0.22146
Historické minimum:
$ 0.002497428656298398
Aktuálna cena:
$ 0.00274
VinuChain (VC) informácie

The world's first determinably feeless L1 EVM chain. As a DAG-based EVM chain, VinuChain boasts one second finality and near-infinite scalability at a fraction of the cost of traditional blockchains. VinuChain also offers the unique advantage of 'Determinably Feeless' transactions.

Oficiálna webová stránka:
https://vinuchain.org
Biela kniha:
https://vinu.gitbook.io/vinuchain/whitepaper/
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x2Bf83D080d8Bc4715984e75E5b3D149805d11751

VinuChain (VC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky VinuChain (VC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet VC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu VC tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili VC tokenomiku, preskúmajte cenu VC tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

