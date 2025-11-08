Aktuálna dnešná cena SUMMIT je 0.0000097USD. Trhová kapitalizácia SUMMIT je --USD. Sledujte aktualizácie cien SUMMIT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena SUMMIT je 0.0000097USD. Trhová kapitalizácia SUMMIT je --USD. Sledujte aktualizácie cien SUMMIT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena SUMMIT (SUMMIT) je $ 0.0000097, s 7.77% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SUMMIT na USD konverzný kurz je $ 0.0000097 za SUMMIT.
SUMMIT sa v súčasnosti radí na #3522 podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- SUMMIT. Počas posledných 24 hodín sa SUMMITobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000085 (low) do $ 0.0000097 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.002838504788824605, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000010580377364973.
V krátkodobom vývoji sa SUMMIT zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o 0.00% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 8.16K.
SUMMIT (SUMMIT) informácie o trhu
$ 8.16K
$ 20.37M
2,100,000,000,000
2,030,499,956,251
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia SUMMIT je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 8.16K. Počet coinov v obehu SUMMIT je --, pričom celková zásoba je 2030499956251. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 20.37M.
História cien SUMMIT v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0000085
24 hod Low
$ 0.0000097
24 hod High
$ 0.0000085
$ 0.0000097
$ 0.002838504788824605
$ 0.000010580377364973
0.00%
+7.77%
0.00%
0.00%
SUMMIT (SUMMIT) história cien USD
Sledujte zmeny cien SUMMIT za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.000000699
+7.77%
30 dní
$ -0.0000056
-36.61%
60 dní
$ -0.0000114
-54.03%
90 dní
$ -0.0000475
-83.05%
SUMMIT dnešná zmena ceny
Dnes SUMMIT zaznamenal zmenu o $ +0.000000699 (+7.77%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
SUMMIT zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0000056 (-36.61%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
SUMMIT zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SUMMIT zmenu o $ -0.0000114 (-54.03%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
SUMMIT zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0000475 (-83.05%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby SUMMIT (SUMMIT)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby SUMMIT, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny SUMMIT?
SUMMIT token prices are influenced by several key factors:
Utility and Adoption: The token's use cases within its ecosystem, including staking rewards, governance rights, and platform features.
Supply Dynamics: Token distribution, burning mechanisms, and circulating supply affect scarcity and demand.
Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically lead to more stable pricing and reduced volatility.
Partnership Announcements: Strategic collaborations and integrations can drive positive price momentum.
Regulatory Environment: Cryptocurrency regulations and compliance developments influence investor sentiment.
Technical Development: Platform updates, new features, and roadmap progress impact long-term value perception.
Competition: Performance relative to similar DeFi or gaming tokens in the market.
Community Engagement: Active user base and social media presence contribute to organic growth and adoption.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu SUMMIT?
People want to know SUMMIT price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, manage risk, and optimize their cryptocurrency strategies in the fast-moving digital asset market.
Cenové predikcie pre SUMMIT
Cenová predikcia SUMMIT (SUMMIT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SUMMIT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia SUMMIT (SUMMIT) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena SUMMIT mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne SUMMIT v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SUMMIT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na SUMMIT Cenové predikcie.
O SUMMIT
SUMMIT (SUMMIT) is a decentralized cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to provide a secure and efficient medium of exchange for users within its ecosystem. SUMMIT is built on an ERC-20 token standard, which is a common list of rules governing how tokens can be transferred, how transactions are approved, how users can access data about a token, and the total supply of tokens. The asset's primary role is to facilitate transactions within its network, with the broader aim of enhancing the scalability and accessibility of digital currencies. As an Ethereum-based asset, SUMMIT can also be used in smart contracts and decentralized applications (dApps).
Ako nakupovať a investovať SUMMIT
Ste pripravení začať s SUMMIT? Nákup SUMMIT na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a SUMMIT sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s SUMMIT
Vlastníctvo SUMMIT vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov.
Čo je SUMMIT (SUMMIT)
Summit is revolutionizing the meme token space with its groundbreaking Unite-to-Earn mechanism, fueled by an ultra-active and passionate community. With 99% of the total supply staked, Summit sets a new standard for community-driven staking and sustainable meme tokenomics, redefining what’s possible in the world of meme tokens.
SUMMIT Zdroj
Pre hlbšie pochopenie SUMMIT zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota SUMMIT rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do SUMMIT podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíSUMMIT?
Dnešná cena SUMMIT je $ 0.0000097. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je SUMMIT stále dobrou investíciou?
SUMMIT zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do SUMMIT, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s SUMMIT?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo SUMMIT v hodnote $ 8.16K.
Aká je aktuálna cena SUMMIT?
Živá cena SUMMIT sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu SUMMIT vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena SUMMIT, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu SUMMIT?
Cenu SUMMIT ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,204.93
+2.38%
ETH
3,441.32
+4.36%
SOL
163.89
+5.45%
COAI
1.1828
+8.24%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre SUMMIT na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár SUMMIT/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena SUMMIT pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena SUMMIT v tomto roku?
Cena SUMMIT by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu SUMMIT (SUMMIT).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:06:13 (UTC+8)
SUMMIT (SUMMIT) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.