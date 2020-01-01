StreamCoin (STRM) tokenomika

StreamCoin (STRM) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o StreamCoin (STRM) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

StreamCoin (STRM) informácie

StreamCoin believes in a future where streamers and viewers connect directly. A future with earning opportunities, minimal transaction fees, secure payments, and freedom of ownership for your creative content.

Oficiálna webová stránka:
https://stream-coin.com
Biela kniha:
https://stream-coin.com/whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0xc598275452fa319d75ee5f176fd3b8384925b425

StreamCoin (STRM) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre StreamCoin (STRM) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 2.39M
$ 2.39M
Celková ponuka:
$ 3.04B
$ 3.04B
Počet coinov v obehu:
$ 1.49B
$ 1.49B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 4.87M
$ 4.87M
Historické maximum:
$ 0.35
$ 0.35
Historické minimum:
$ 0.000502346011046426
$ 0.000502346011046426
Aktuálna cena:
$ 0.0016007
$ 0.0016007

StreamCoin (STRM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky StreamCoin (STRM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet STRM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu STRM tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili STRM tokenomiku, preskúmajte cenu STRM tokenu naživo!

Ako kúpiť STRM

Máte záujem pridať StreamCoin (STRM) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu STRM vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

StreamCoin (STRM) história cien

Analýza histórie cien STRM pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

STRM cenová predikcia

Chcete vedieť, kam STRM asi smeruje? Naša STRM stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.