Aktuálna dnešná cena LETSTOP je 0.03385USD. Trhová kapitalizácia STOP je 2,226,591.081871086982USD. Sledujte aktualizácie cien STOP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena LETSTOP je 0.03385USD. Trhová kapitalizácia STOP je 2,226,591.081871086982USD. Sledujte aktualizácie cien STOP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena LETSTOP (STOP) je $ 0.03385, s 1.62% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny STOP na USD konverzný kurz je $ 0.03385 za STOP.
LETSTOP sa v súčasnosti radí na #1774 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 2.23M, pričom počet coinov v obehu je 65.78M STOP. Počas posledných 24 hodín sa STOPobchodovalo v rozmedzí od $ 0.02862 (low) do $ 0.03517 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.02770163701207271.
V krátkodobom vývoji sa STOP zmenilo o -0.03% za poslednú hodinu a o -29.09% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 97.26K.
LETSTOP (STOP) informácie o trhu
No.1774
$ 2.23M
$ 97.26K
$ 3.39M
65.78M
100,000,000
99,999,250.81406645
65.77%
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia LETSTOP je $ 2.23M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 97.26K. Počet coinov v obehu STOP je 65.78M, pričom celková zásoba je 99999250.81406645. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 3.39M.
História cien LETSTOP v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.02862
24 hod Low
$ 0.03517
24 hod High
$ 0.02862
$ 0.03517
$ 1
$ 0.02770163701207271
-0.03%
-1.61%
-29.09%
-29.09%
LETSTOP (STOP) história cien USD
Sledujte zmeny cien LETSTOP za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.0005569
-1.61%
30 dní
$ -0.03802
-52.91%
60 dní
$ -0.1123
-76.84%
90 dní
$ -0.17928
-84.12%
LETSTOP dnešná zmena ceny
Dnes STOP zaznamenal zmenu o $ -0.0005569 (-1.61%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
LETSTOP zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.03802 (-52.91%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
LETSTOP zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal STOP zmenu o $ -0.1123 (-76.84%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
LETSTOP zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.17928 (-84.12%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby LETSTOP (STOP)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby LETSTOP, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny LETSTOP?
LETSTOP (STOP) token prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Trading volume and holder activity directly impact price movements.
Utility and Adoption: Real-world use cases and platform integration drive demand.
Tokenomics: Supply mechanics, staking rewards, and burn mechanisms influence scarcity.
Partnerships: Strategic alliances and exchange listings boost visibility and accessibility.
Regulatory News: Government policies on cryptocurrency affect investor behavior.
Community Engagement: Active development, social media presence, and user participation create momentum.
Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide investor decisions.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu LETSTOP?
People want to know LETSTOP (STOP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders time their entries and exits effectively in the volatile cryptocurrency market.
Cenové predikcie pre LETSTOP
Cenová predikcia LETSTOP (STOP) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena STOP v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia LETSTOP (STOP) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena LETSTOP mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne LETSTOP v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku STOP cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na LETSTOP Cenové predikcie.
O LETSTOP
STOP (STOP) is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain, primarily serving as a governance token for the StopLimit platform. The platform is designed to provide users with advanced trading features not typically found on traditional decentralized exchanges, such as stop limit orders, trailing stop orders, and take profit orders. STOP tokens are used to vote on proposals and updates within the platform, allowing holders to influence its development and future direction. The token follows a deflationary model, with a portion of the tokens being burned with each transaction, reducing the overall supply over time. This design aims to create a balance between supply and demand while maintaining the token's value.
Ako nakupovať a investovať LETSTOP
Ste pripravení začať s LETSTOP? Nákup STOP na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom LETSTOP. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu LETSTOP (STOP) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 65.78M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a LETSTOP sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s LETSTOP
Vlastníctvo LETSTOP vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota LETSTOP rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do LETSTOP podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíLETSTOP?
Dnešná cena LETSTOP je $ 0.03385. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je LETSTOP stále dobrou investíciou?
LETSTOP zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do STOP, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s LETSTOP?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo LETSTOP v hodnote $ 97.26K.
Aká je aktuálna cena LETSTOP?
Živá cena STOP sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu LETSTOP vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena STOP, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu LETSTOP?
Cenu STOP ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,243.72
+2.42%
ETH
3,441.65
+4.37%
SOL
163.78
+5.38%
COAI
1.1876
+8.68%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre STOP na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár STOP/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena LETSTOP pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena LETSTOP v tomto roku?
Cena LETSTOP by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu LETSTOP (STOP).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:05:35 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.