Aktuálna dnešná cena LETSTOP je 0.03385USD. Trhová kapitalizácia STOP je 2,226,591.081871086982USD. Sledujte aktualizácie cien STOP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

LETSTOP Logo

LETSTOP kurz (STOP)

1 STOP na USD aktuálnu cenu:

$0.03382
$0.03382
-1.62%1D
USD
LETSTOP (STOP) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:05:35 (UTC+8)

Dnešná cena LETSTOP

Aktuálna dnešná cena LETSTOP (STOP) je $ 0.03385, s 1.62% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny STOP na USD konverzný kurz je $ 0.03385 za STOP.

LETSTOP sa v súčasnosti radí na #1774 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 2.23M, pričom počet coinov v obehu je 65.78M STOP. Počas posledných 24 hodín sa STOPobchodovalo v rozmedzí od $ 0.02862 (low) do $ 0.03517 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.02770163701207271.

V krátkodobom vývoji sa STOP zmenilo o -0.03% za poslednú hodinu a o -29.09% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 97.26K.

LETSTOP (STOP) informácie o trhu

No.1774

$ 2.23M
$ 2.23M

$ 97.26K
$ 97.26K

$ 3.39M
$ 3.39M

65.78M
65.78M

100,000,000
100,000,000

99,999,250.81406645
99,999,250.81406645

65.77%

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia LETSTOP je $ 2.23M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 97.26K. Počet coinov v obehu STOP je 65.78M, pričom celková zásoba je 99999250.81406645. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 3.39M.

História cien LETSTOP v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.02862
$ 0.02862
24 hod Low
$ 0.03517
$ 0.03517
24 hod High

$ 0.02862
$ 0.02862

$ 0.03517
$ 0.03517

$ 1
$ 1

$ 0.02770163701207271
$ 0.02770163701207271

-0.03%

-1.61%

-29.09%

-29.09%

LETSTOP (STOP) história cien USD

Sledujte zmeny cien LETSTOP za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.0005569-1.61%
30 dní$ -0.03802-52.91%
60 dní$ -0.1123-76.84%
90 dní$ -0.17928-84.12%
LETSTOP dnešná zmena ceny

Dnes STOP zaznamenal zmenu o $ -0.0005569 (-1.61%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

LETSTOP zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.03802 (-52.91%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

LETSTOP zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal STOP zmenu o $ -0.1123 (-76.84%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

LETSTOP zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.17928 (-84.12%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby LETSTOP (STOP)?

Pozrite si LETSTOPstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre LETSTOP

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby LETSTOP, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny LETSTOP?

LETSTOP (STOP) token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Trading volume and holder activity directly impact price movements.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect STOP's valuation.

Utility and Adoption: Real-world use cases and platform integration drive demand.

Tokenomics: Supply mechanics, staking rewards, and burn mechanisms influence scarcity.

Partnerships: Strategic alliances and exchange listings boost visibility and accessibility.

Regulatory News: Government policies on cryptocurrency affect investor behavior.

Community Engagement: Active development, social media presence, and user participation create momentum.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide investor decisions.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu LETSTOP?

People want to know LETSTOP (STOP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders time their entries and exits effectively in the volatile cryptocurrency market.

Cenové predikcie pre LETSTOP

Cenová predikcia LETSTOP (STOP) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena STOP v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia LETSTOP (STOP) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena LETSTOP mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne LETSTOP v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku STOP cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na LETSTOP Cenové predikcie.

O LETSTOP

STOP (STOP) is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain, primarily serving as a governance token for the StopLimit platform. The platform is designed to provide users with advanced trading features not typically found on traditional decentralized exchanges, such as stop limit orders, trailing stop orders, and take profit orders. STOP tokens are used to vote on proposals and updates within the platform, allowing holders to influence its development and future direction. The token follows a deflationary model, with a portion of the tokens being burned with each transaction, reducing the overall supply over time. This design aims to create a balance between supply and demand while maintaining the token's value.

Ako nakupovať a investovať LETSTOP

Ste pripravení začať s LETSTOP? Nákup STOP na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom LETSTOP. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu LETSTOP (STOP) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 65.78M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a LETSTOP sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo je LETSTOP (STOP)

LETSTOP is the first app to reward safe driving with vouchers or crypto. With 1M+ downloads and 70M+ safe km in 180+ countries, $STOP is powered by Solana.

LETSTOP Zdroj

Pre hlbšie pochopenie LETSTOP zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna LETSTOP webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o LETSTOP

Akú hodnotu bude mať 1 LETSTOP v roku 2030?
Ak by hodnota LETSTOP rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do LETSTOP podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:05:35 (UTC+8)

LETSTOP (STOP) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o LETSTOP

STOP USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície STOP s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s STOP USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s LETSTOP (STOP) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem LETSTOP a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
STOP/USDT
$0.03382
$0.03382
-1.39%
0.00% (USDT)

