Aktuálna dnešná cena STBL je 0.08285USD. Trhová kapitalizácia STBL je 41,425,000USD. Sledujte aktualizácie cien STBL v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena STBL je 0.08285USD. Trhová kapitalizácia STBL je 41,425,000USD. Sledujte aktualizácie cien STBL v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena STBL (STBL) je $ 0.08285, s 12.98% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny STBL na USD konverzný kurz je $ 0.08285 za STBL.
STBL sa v súčasnosti radí na #622 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 41.43M, pričom počet coinov v obehu je 500.00M STBL. Počas posledných 24 hodín sa STBLobchodovalo v rozmedzí od $ 0.06501 (low) do $ 0.08482 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.6107798696411226, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.05027366108223707.
V krátkodobom vývoji sa STBL zmenilo o +3.22% za poslednú hodinu a o -13.54% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 781.34K.
STBL (STBL) informácie o trhu
No.622
$ 41.43M
$ 41.43M$ 41.43M
$ 781.34K
$ 781.34K$ 781.34K
$ 828.50M
$ 828.50M$ 828.50M
500.00M
500.00M 500.00M
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
5.00%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia STBL je $ 41.43M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 781.34K. Počet coinov v obehu STBL je 500.00M, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 828.50M.
História cien STBL v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.06501
$ 0.06501$ 0.06501
24 hod Low
$ 0.08482
$ 0.08482$ 0.08482
24 hod High
$ 0.06501
$ 0.06501$ 0.06501
$ 0.08482
$ 0.08482$ 0.08482
$ 0.6107798696411226
$ 0.6107798696411226$ 0.6107798696411226
$ 0.05027366108223707
$ 0.05027366108223707$ 0.05027366108223707
+3.22%
+12.98%
-13.54%
-13.54%
STBL (STBL) história cien USD
Sledujte zmeny cien STBL za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0095184
+12.98%
30 dní
$ -0.20515
-71.24%
60 dní
$ +0.07785
+1,557.00%
90 dní
$ +0.07785
+1,557.00%
STBL dnešná zmena ceny
Dnes STBL zaznamenal zmenu o $ +0.0095184 (+12.98%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
STBL zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.20515 (-71.24%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
STBL zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal STBL zmenu o $ +0.07785 (+1,557.00%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
STBL zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.07785 (+1,557.00%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby STBL (STBL)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby STBL, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny STBL?
STBL price is influenced by several key factors:
1. Stability Mechanism: As a stablecoin, STBL's price depends on its pegging mechanism and collateral backing 2. Market Demand: Trading volume and adoption rates affect price stability 3. Collateral Health: The value and quality of underlying assets securing STBL 4. Regulatory Environment: Government policies on stablecoins impact investor confidence 5. Market Sentiment: Overall crypto market conditions and risk appetite 6. Liquidity: Available trading pairs and exchange listings 7. Competition: Performance relative to other stablecoins like USDT, USDC 8. Technical Factors: Smart contract security and protocol updates
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu STBL?
People want to know STBL price today for several key reasons:
1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively 2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value and performance 3. Market timing - Price movements help determine optimal entry and exit points 4. Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss placement 5. Arbitrage opportunities - Price differences across exchanges create profit potential
Cenové predikcie pre STBL
Cenová predikcia STBL (STBL) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena STBL v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia STBL (STBL) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena STBL mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne STBL v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku STBL cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na STBL Cenové predikcie.
O STBL
STBL (Stablecoin) is a type of cryptocurrency that is designed to maintain a stable value, as opposed to the significant volatility seen in most cryptocurrencies. It achieves this stability by being pegged to a reserve of assets, typically a currency like the US dollar or a commodity like gold. The primary role of STBL is to provide stability in the highly volatile crypto market, making it a useful tool for investors looking to avoid volatility, for transactions in decentralized finance (DeFi) applications, and for users in countries with high inflation rates. STBL operates on a variety of blockchain platforms and uses different consensus mechanisms depending on the specific stablecoin and its underlying blockchain.
STBL (Stablecoin) is a type of cryptocurrency that is designed to maintain a stable value, as opposed to the significant volatility seen in most cryptocurrencies. It achieves this stability by being pegged to a reserve of assets, typically a currency like the US dollar or a commodity like gold. The primary role of STBL is to provide stability in the highly volatile crypto market, making it a useful tool for investors looking to avoid volatility, for transactions in decentralized finance (DeFi) applications, and for users in countries with high inflation rates. STBL operates on a variety of blockchain platforms and uses different consensus mechanisms depending on the specific stablecoin and its underlying blockchain.
Ako nakupovať a investovať STBL
Ste pripravení začať s STBL? Nákup STBL na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom STBL. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu STBL (STBL) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 500.00M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a STBL sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s STBL
Vlastníctvo STBL vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je STBL (STBL)
STBL is a decentralized, non-custodial platform built to redefine stablecoin utility by combining yield, transparency, and real-world asset (RWA) backing. At its core, STBL is a mechanism to mint stablecoins — namely USST and YLD — with unique advantages that stand out in the DeFi ecosystem: yield without staking, no lockups, and RWA-powered growth.
STBL is a decentralized, non-custodial platform built to redefine stablecoin utility by combining yield, transparency, and real-world asset (RWA) backing. At its core, STBL is a mechanism to mint stablecoins — namely USST and YLD — with unique advantages that stand out in the DeFi ecosystem: yield without staking, no lockups, and RWA-powered growth.
STBL Zdroj
Pre hlbšie pochopenie STBL zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota STBL rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do STBL podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíSTBL?
Dnešná cena STBL je $ 0.08285. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je STBL stále dobrou investíciou?
STBL zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do STBL, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s STBL?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo STBL v hodnote $ 781.34K.
Aká je aktuálna cena STBL?
Živá cena STBL sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu STBL vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena STBL, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu STBL?
Cenu STBL ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,364.47
+2.54%
ETH
3,448.37
+4.57%
SOL
163.91
+5.46%
COAI
1.1876
+8.68%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre STBL na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár STBL/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena STBL pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena STBL v tomto roku?
Cena STBL by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu STBL (STBL).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:05:28 (UTC+8)
STBL (STBL) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.