Aktuálna dnešná cena STBL je 0.08285USD. Trhová kapitalizácia STBL je 41,425,000USD. Sledujte aktualizácie cien STBL v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

1 STBL na USD aktuálnu cenu:

$0.08285
$0.08285
+12.98%1D
USD
STBL (STBL) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:05:28 (UTC+8)

Dnešná cena STBL

Aktuálna dnešná cena STBL (STBL) je $ 0.08285, s 12.98% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny STBL na USD konverzný kurz je $ 0.08285 za STBL.

STBL sa v súčasnosti radí na #622 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 41.43M, pričom počet coinov v obehu je 500.00M STBL. Počas posledných 24 hodín sa STBLobchodovalo v rozmedzí od $ 0.06501 (low) do $ 0.08482 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.6107798696411226, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.05027366108223707.

V krátkodobom vývoji sa STBL zmenilo o +3.22% za poslednú hodinu a o -13.54% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 781.34K.

STBL (STBL) informácie o trhu

No.622

$ 41.43M
$ 41.43M

$ 781.34K
$ 781.34K

$ 828.50M
$ 828.50M

500.00M
500.00M

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

5.00%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia STBL je $ 41.43M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 781.34K. Počet coinov v obehu STBL je 500.00M, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 828.50M.

História cien STBL v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.06501
$ 0.06501
24 hod Low
$ 0.08482
$ 0.08482
24 hod High

$ 0.06501
$ 0.06501

$ 0.08482
$ 0.08482

$ 0.6107798696411226
$ 0.6107798696411226

$ 0.05027366108223707
$ 0.05027366108223707

+3.22%

+12.98%

-13.54%

-13.54%

STBL (STBL) história cien USD

Sledujte zmeny cien STBL za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0095184+12.98%
30 dní$ -0.20515-71.24%
60 dní$ +0.07785+1,557.00%
90 dní$ +0.07785+1,557.00%
STBL dnešná zmena ceny

Dnes STBL zaznamenal zmenu o $ +0.0095184 (+12.98%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

STBL zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.20515 (-71.24%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

STBL zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal STBL zmenu o $ +0.07785 (+1,557.00%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

STBL zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.07785 (+1,557.00%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby STBL (STBL)?

Pozrite si STBLstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre STBL

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby STBL, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny STBL?

STBL price is influenced by several key factors:

1. Stability Mechanism: As a stablecoin, STBL's price depends on its pegging mechanism and collateral backing
2. Market Demand: Trading volume and adoption rates affect price stability
3. Collateral Health: The value and quality of underlying assets securing STBL
4. Regulatory Environment: Government policies on stablecoins impact investor confidence
5. Market Sentiment: Overall crypto market conditions and risk appetite
6. Liquidity: Available trading pairs and exchange listings
7. Competition: Performance relative to other stablecoins like USDT, USDC
8. Technical Factors: Smart contract security and protocol updates

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu STBL?

People want to know STBL price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value and performance
3. Market timing - Price movements help determine optimal entry and exit points
4. Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss placement
5. Arbitrage opportunities - Price differences across exchanges create profit potential

Cenové predikcie pre STBL

Cenová predikcia STBL (STBL) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena STBL v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia STBL (STBL) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena STBL mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne STBL v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku STBL cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na STBL Cenové predikcie.

O STBL

STBL (Stablecoin) is a type of cryptocurrency that is designed to maintain a stable value, as opposed to the significant volatility seen in most cryptocurrencies. It achieves this stability by being pegged to a reserve of assets, typically a currency like the US dollar or a commodity like gold. The primary role of STBL is to provide stability in the highly volatile crypto market, making it a useful tool for investors looking to avoid volatility, for transactions in decentralized finance (DeFi) applications, and for users in countries with high inflation rates. STBL operates on a variety of blockchain platforms and uses different consensus mechanisms depending on the specific stablecoin and its underlying blockchain.

Ako nakupovať a investovať STBL

Ste pripravení začať s STBL? Nákup STBL na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom STBL. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu STBL (STBL) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 500.00M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a STBL sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o STBL

Akú hodnotu bude mať 1 STBL v roku 2030?
Ak by hodnota STBL rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do STBL podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:05:28 (UTC+8)

STBL (STBL) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

$0.08285
Zrieknutie sa zodpovednosti

