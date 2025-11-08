BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Solaxy je 0.0002331USD. Trhová kapitalizácia SOLAXY je --USD. Sledujte aktualizácie cien SOLAXY v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Solaxy Logo

Solaxy kurz (SOLAXY)

1 SOLAXY na USD aktuálnu cenu:

$0.0002331
$0.0002331
+7.27%1D
USD
Solaxy (SOLAXY) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:03:45 (UTC+8)

Dnešná cena Solaxy

Aktuálna dnešná cena Solaxy (SOLAXY) je $ 0.0002331, s 7.27% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SOLAXY na USD konverzný kurz je $ 0.0002331 za SOLAXY.

Solaxy sa v súčasnosti radí na #3412 podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- SOLAXY. Počas posledných 24 hodín sa SOLAXYobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0002118 (low) do $ 0.0002406 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.001838649580592757, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00058806293830282.

V krátkodobom vývoji sa SOLAXY zmenilo o +1.48% za poslednú hodinu a o -17.17% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 307.07K.

Solaxy (SOLAXY) informácie o trhu

No.3412

--
----

$ 307.07K
$ 307.07K

$ 24.01M
$ 24.01M

--
----

102,999,999,899
102,999,999,899

82,999,999,899
82,999,999,899

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Solaxy je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 307.07K. Počet coinov v obehu SOLAXY je --, pričom celková zásoba je 82999999899. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 24.01M.

História cien Solaxy v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0002118
$ 0.0002118
24 hod Low
$ 0.0002406
$ 0.0002406
24 hod High

$ 0.0002118
$ 0.0002118

$ 0.0002406
$ 0.0002406

$ 0.001838649580592757
$ 0.001838649580592757

$ 0.00058806293830282
$ 0.00058806293830282

+1.48%

+7.27%

-17.17%

-17.17%

Solaxy (SOLAXY) história cien USD

Sledujte zmeny cien Solaxy za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.000015798+7.27%
30 dní$ -0.0001025-30.55%
60 dní$ -0.0000469-16.75%
90 dní$ -0.0003365-59.08%
Solaxy dnešná zmena ceny

Dnes SOLAXY zaznamenal zmenu o $ +0.000015798 (+7.27%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Solaxy zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0001025 (-30.55%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Solaxy zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SOLAXY zmenu o $ -0.0000469 (-16.75%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Solaxy zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0003365 (-59.08%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Solaxy (SOLAXY)?

Pozrite si Solaxystránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Solaxy

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Solaxy, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Solaxy?

Several key factors influence Solaxy (SOLAXY) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact SOLAXY's value.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Technology Development: Platform updates, new features, and technical improvements can drive price movements.

Partnerships: Strategic alliances and integrations with other projects influence market perception.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations impact investor sentiment.

Competition: Performance relative to similar blockchain projects affects market positioning.

Trading Activity: Exchange listings, liquidity, and whale movements create price volatility.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Solaxy?

People want to know Solaxy (SOLAXY) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment opportunities, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on price movements.

Cenové predikcie pre Solaxy

Cenová predikcia Solaxy (SOLAXY) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SOLAXY v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Solaxy (SOLAXY) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Solaxy mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Čo je Solaxy (SOLAXY)

Solaxy is a high-performance Layer 2 rollup built on Solana, designed to scale throughput while keeping costs low. It runs Solana smart contracts off-chain in a zkVM and settles securely on Solana Layer 1. Developers can use existing SVM tooling without code changes for fast, seamless deployment.

Solaxy Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Solaxy zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Solaxy webová stránka
Prieskumník blokov

Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:03:45 (UTC+8)

Solaxy (SOLAXY) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

$0.0002331
