Aktuálna dnešná cena Solaxy (SOLAXY) je $ 0.0002331, s 7.27% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SOLAXY na USD konverzný kurz je $ 0.0002331 za SOLAXY.
Solaxy sa v súčasnosti radí na #3412 podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- SOLAXY. Počas posledných 24 hodín sa SOLAXYobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0002118 (low) do $ 0.0002406 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.001838649580592757, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00058806293830282.
V krátkodobom vývoji sa SOLAXY zmenilo o +1.48% za poslednú hodinu a o -17.17% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 307.07K.
Solaxy (SOLAXY) informácie o trhu
No.3412
--
----
$ 307.07K
$ 307.07K
$ 24.01M
$ 24.01M
--
----
102,999,999,899
102,999,999,899
82,999,999,899
82,999,999,899
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Solaxy je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 307.07K. Počet coinov v obehu SOLAXY je --, pričom celková zásoba je 82999999899. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 24.01M.
História cien Solaxy v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0002118
$ 0.0002118
24 hod Low
$ 0.0002406
$ 0.0002406
24 hod High
$ 0.0002118
$ 0.0002118
$ 0.0002406
$ 0.0002406
$ 0.001838649580592757
$ 0.001838649580592757
$ 0.00058806293830282
$ 0.00058806293830282
+1.48%
+7.27%
-17.17%
-17.17%
Solaxy (SOLAXY) história cien USD
Sledujte zmeny cien Solaxy za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.000015798
+7.27%
30 dní
$ -0.0001025
-30.55%
60 dní
$ -0.0000469
-16.75%
90 dní
$ -0.0003365
-59.08%
Solaxy dnešná zmena ceny
Dnes SOLAXY zaznamenal zmenu o $ +0.000015798 (+7.27%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Solaxy zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0001025 (-30.55%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Solaxy zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SOLAXY zmenu o $ -0.0000469 (-16.75%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Solaxy zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0003365 (-59.08%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Solaxy (SOLAXY)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Solaxy, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Solaxy?
Several key factors influence Solaxy (SOLAXY) prices:
People want to know Solaxy (SOLAXY) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment opportunities, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on price movements.
Cenové predikcie pre Solaxy
Cenová predikcia Solaxy (SOLAXY) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SOLAXY v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Solaxy (SOLAXY) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Solaxy mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Solaxy v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SOLAXY cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Solaxy Cenové predikcie.
O Solaxy
SOLAXY is a digital asset operating on a decentralized platform designed to facilitate and streamline cross-chain transactions. It aims to provide a seamless and efficient solution for interoperability between different blockchain networks, thereby enhancing the overall functionality and utility of the blockchain ecosystem. SOLAXY operates on a consensus mechanism that ensures the security and integrity of transactions across multiple chains. Its primary use case is to enable swift and secure transactions between different blockchain networks, thereby reducing the complexity and time involved in cross-chain transactions. This makes SOLAXY a vital component in the broader context of blockchain interoperability and cross-chain communication.
Ako nakupovať a investovať Solaxy
Ste pripravení začať s Solaxy? Nákup SOLAXY na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Solaxy. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Solaxy (SOLAXY) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Solaxy sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Solaxy
Vlastníctvo Solaxy vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Solaxy (SOLAXY)
Solaxy is a high-performance Layer 2 rollup built on Solana, designed to scale throughput while keeping costs low. It runs Solana smart contracts off-chain in a zkVM and settles securely on Solana Layer 1. Developers can use existing SVM tooling without code changes for fast, seamless deployment.
Solaxy Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Solaxy zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Solaxy rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Solaxy podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíSolaxy?
Dnešná cena Solaxy je $ 0.0002331. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Solaxy stále dobrou investíciou?
Solaxy zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do SOLAXY, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Solaxy?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Solaxy v hodnote $ 307.07K.
Aká je aktuálna cena Solaxy?
Živá cena SOLAXY sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Solaxy vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena SOLAXY, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Solaxy?
Cenu SOLAXY ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,357.16
+2.53%
ETH
3,450.57
+4.64%
SOL
164.18
+5.64%
COAI
1.1856
+8.50%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre SOLAXY na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár SOLAXY/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Solaxy pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Solaxy v tomto roku?
Cena Solaxy by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Solaxy (SOLAXY).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:03:45 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.