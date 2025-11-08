BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Dust je 0.001704USD. Trhová kapitalizácia DUST je --USD. Sledujte aktualizácie cien DUST v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Dust je 0.001704USD. Trhová kapitalizácia DUST je --USD. Sledujte aktualizácie cien DUST v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Dust (DUST) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:34:58 (UTC+8)

Dnešná cena Dust

Aktuálna dnešná cena Dust (DUST) je $ 0.001704, s 9.40% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DUST na USD konverzný kurz je $ 0.001704 za DUST.

Dust sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- DUST. Počas posledných 24 hodín sa DUSTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.001475 (low) do $ 0.001895 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa DUST zmenilo o -5.65% za poslednú hodinu a o +3.90% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 67.22K.

Dust (DUST) informácie o trhu

--
----

$ 67.22K
$ 67.22K$ 67.22K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Dust je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 67.22K. Počet coinov v obehu DUST je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

História cien Dust v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.001475
$ 0.001475$ 0.001475
24 hod Low
$ 0.001895
$ 0.001895$ 0.001895
24 hod High

$ 0.001475
$ 0.001475$ 0.001475

$ 0.001895
$ 0.001895$ 0.001895

--
----

--
----

-5.65%

+9.40%

+3.90%

+3.90%

Dust (DUST) história cien USD

Sledujte zmeny cien Dust za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00014693+9.40%
30 dní$ -0.007858-82.18%
60 dní$ -0.000296-14.80%
90 dní$ -0.000296-14.80%
Dust dnešná zmena ceny

Dnes DUST zaznamenal zmenu o $ +0.00014693 (+9.40%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Dust zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.007858 (-82.18%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Dust zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal DUST zmenu o $ -0.000296 (-14.80%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Dust zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.000296 (-14.80%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Dust (DUST)?

Pozrite si Duststránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Dust

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Dust, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Dust?

Several key factors influence Dust (DUST) token prices:

Supply and Demand: Market liquidity, trading volume, and token circulation directly impact price movements.

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends, investor confidence, and social media buzz affect DUST valuations.

Utility and Adoption: Real-world use cases, platform integration, and ecosystem development drive long-term value.

Regulatory News: Government policies and compliance requirements can cause significant price volatility.

Technical Developments: Protocol upgrades, partnerships, and roadmap milestones influence investor interest.

Whale Activity: Large holder transactions can create substantial price swings due to relatively low market cap.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Dust?

People want to know Dust (DUST) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Active traders need real-time prices to execute profitable buy/sell orders. Investors track daily performance to assess their holdings' value and make strategic moves. Price movements indicate market sentiment and potential opportunities. Some monitor for arbitrage chances across exchanges. Others simply want to stay updated on their investment's current worth for financial planning purposes.

Cenové predikcie pre Dust

Cenová predikcia Dust (DUST) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DUST v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Dust (DUST) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Dust mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Dust v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku DUST cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Dust Cenové predikcie.

O Dust

DUST (DUST) is a unique type of crypto asset that is primarily used within the Binance Smart Chain (BSC) ecosystem. It operates as a social experiment and a meme coin, with the primary purpose of being transferred between wallets as a form of micro-tipping. DUST is not mined or staked like traditional cryptocurrencies; instead, it is 'farmed' by users who interact with each other on various social platforms supported by the BSC. The more a user interacts, the more DUST they accumulate. This innovative approach to crypto asset distribution encourages active participation within the BSC ecosystem, fostering a sense of community among users.

Ako nakupovať a investovať Dust

Ste pripravení začať s Dust? Nákup DUST na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Dust. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Dust (DUST) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Dust sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Dust (DUST)

Čo môžete urobiť s Dust

Vlastníctvo Dust vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Dust (DUST) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Dust (DUST)

DUST personifies “dust/sprite” as the mascot and liquidity catalyst of the Aster ecosystem, turning a “small, overlooked role” into a driving force.

Dust Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Dust zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Dust

Akú hodnotu bude mať 1 Dust v roku 2030?
Ak by hodnota Dust rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Dust podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:34:58 (UTC+8)

Dust (DUST) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

