Aktuálna dnešná cena SLIMEX je 0,00816USD. Trhová kapitalizácia SLX je 14.141.280USD. Sledujte aktualizácie cien SLX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

SLIMEX Logo

SLIMEX kurz (SLX)

1 SLX na USD aktuálnu cenu:

$0,00816
+%5,971D
USD
SLIMEX (SLX) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:43:15 (UTC+8)

Dnešná cena SLIMEX

Aktuálna dnešná cena SLIMEX (SLX) je $ 0,00816, s 5,97% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SLX na USD konverzný kurz je $ 0,00816 za SLX.

SLIMEX sa v súčasnosti radí na #946 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 14,14M, pričom počet coinov v obehu je 1,73B SLX. Počas posledných 24 hodín sa SLXobchodovalo v rozmedzí od $ 0,00765 (low) do $ 0,00867 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0,0201275829066775, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0,005582250839159196.

V krátkodobom vývoji sa SLX zmenilo o +%0,24 za poslednú hodinu a o -%23,74 počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 178,66K.

SLIMEX (SLX) informácie o trhu

No.946

$ 14,14M
$ 178,66K
$ 81,60M
1,73B
10.000.000.000
10.000.000.000
%17,33

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia SLIMEX je $ 14,14M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 178,66K. Počet coinov v obehu SLX je 1,73B, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 81,60M.

História cien SLIMEX v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0,00765
24 hod Low
$ 0,00867
24 hod High

$ 0,00765
$ 0,00867
$ 0,0201275829066775
$ 0,005582250839159196
+%0,24

+%5,97

-%23,74

-%23,74

SLIMEX (SLX) história cien USD

Sledujte zmeny cien SLIMEX za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0,0004597+%5,97
30 dní$ -0,00632-%43,65
60 dní$ -0,00184-%18,40
90 dní$ -0,00184-%18,40
SLIMEX dnešná zmena ceny

Dnes SLX zaznamenal zmenu o $ +0,0004597 (+%5,97), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

SLIMEX zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0,00632 (-%43,65), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

SLIMEX zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SLX zmenu o $ -0,00184 (-%18,40), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

SLIMEX zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0,00184 (-%18,40), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby SLIMEX (SLX)?

Pozrite si SLIMEXstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre SLIMEX

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby SLIMEX, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny SLIMEX?

SLIMEX (SLX) price factors include market demand and supply dynamics, trading volume on exchanges, overall cryptocurrency market sentiment, Bitcoin price movements, project development updates, partnership announcements, community adoption rates, regulatory news affecting crypto markets, whale trading activities, and technical analysis patterns that influence trader behavior.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu SLIMEX?

People want to know SLIMEX (SLX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, managing risk exposure, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors determine optimal entry/exit points.

Cenové predikcie pre SLIMEX

Cenová predikcia SLIMEX (SLX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SLX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu %0,00.
Cenová predikcia SLIMEX (SLX) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena SLIMEX mohla potenciálne vzrásť o %0,00. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne SLIMEX v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SLX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na SLIMEX Cenové predikcie.

O SLIMEX

SLX is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to be used as a utility token within the SLX ecosystem, providing users with access to various services and benefits. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which encourages holders to engage with the platform and contribute to its security. The SLX token is also used as a governance token, allowing holders to vote on proposals and decisions that affect the future direction of the platform. This gives the community a direct influence over the development and growth of the SLX ecosystem. The issuance model of SLX is designed to be deflationary, with a decreasing supply over time, which is intended to maintain the token's value.

Ako nakupovať a investovať SLIMEX

Čo je SLIMEX (SLX)

"Small Slimes, Big Impact – Every Dig Unlocks the Next." SLIMEX is an interactive Web3 gaming ecosystem powered by $SLX, originating from the hit idle RPG Slime Miner and expanding through the Slime IP across games and services. It blends Web2-scale accessibility with Web3 ownership, offering seasonal gameplay, NFT integration, and scalable rewards. With 22M+ users and 150K+ daily players, SLIMEX is building the next-generation network where gaming, creators, and interactive economies thrive.

SLIMEX Zdroj

Pre hlbšie pochopenie SLIMEX zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna SLIMEX webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o SLIMEX

Akú hodnotu bude mať 1 SLIMEX v roku 2030?
Ak by hodnota SLIMEX rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do SLIMEX podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:43:15 (UTC+8)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

