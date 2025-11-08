SLIMEX kurz (SLX)
Aktuálna dnešná cena SLIMEX (SLX) je $ 0,00816, s 5,97% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SLX na USD konverzný kurz je $ 0,00816 za SLX.
SLIMEX sa v súčasnosti radí na #946 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 14,14M, pričom počet coinov v obehu je 1,73B SLX. Počas posledných 24 hodín sa SLXobchodovalo v rozmedzí od $ 0,00765 (low) do $ 0,00867 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0,0201275829066775, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0,005582250839159196.
V krátkodobom vývoji sa SLX zmenilo o +%0,24 za poslednú hodinu a o -%23,74 počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 178,66K.
Aktuálna trhová kapitalizácia SLIMEX je $ 14,14M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 178,66K. Počet coinov v obehu SLX je 1,73B, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 81,60M.
Sledujte zmeny cien SLIMEX za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ +0,0004597
|+%5,97
|30 dní
|$ -0,00632
|-%43,65
|60 dní
|$ -0,00184
|-%18,40
|90 dní
|$ -0,00184
|-%18,40
Dnes SLX zaznamenal zmenu o $ +0,0004597 (+%5,97), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0,00632 (-%43,65), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SLX zmenu o $ -0,00184 (-%18,40), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0,00184 (-%18,40), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
SLX is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to be used as a utility token within the SLX ecosystem, providing users with access to various services and benefits. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which encourages holders to engage with the platform and contribute to its security. The SLX token is also used as a governance token, allowing holders to vote on proposals and decisions that affect the future direction of the platform. This gives the community a direct influence over the development and growth of the SLX ecosystem. The issuance model of SLX is designed to be deflationary, with a decreasing supply over time, which is intended to maintain the token's value.
"Small Slimes, Big Impact – Every Dig Unlocks the Next." SLIMEX is an interactive Web3 gaming ecosystem powered by $SLX, originating from the hit idle RPG Slime Miner and expanding through the Slime IP across games and services. It blends Web2-scale accessibility with Web3 ownership, offering seasonal gameplay, NFT integration, and scalable rewards. With 22M+ users and 150K+ daily players, SLIMEX is building the next-generation network where gaming, creators, and interactive economies thrive.
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.
