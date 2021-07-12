Smooth Love Potion (SLP) tokenomika

Smooth Love Potion (SLP) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Smooth Love Potion (SLP) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Smooth Love Potion (SLP) informácie

Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).

Oficiálna webová stránka:
https://axieinfinity.com/
Biela kniha:
https://whitepaper.axieinfinity.com/gameplay/breeding
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/4hpngEp1v3CXpeKB81Gw4sv7YvwUVRKvY3SGag9ND8Q4

Smooth Love Potion (SLP) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Smooth Love Potion (SLP) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 54.99M
$ 54.99M$ 54.99M
Celková ponuka:
$ 36.03B
$ 36.03B$ 36.03B
Počet coinov v obehu:
$ 36.03B
$ 36.03B$ 36.03B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 54.98M
$ 54.98M$ 54.98M
Historické maximum:
$ 0.41
$ 0.41$ 0.41
Historické minimum:
$ 0.001059406911044792
$ 0.001059406911044792$ 0.001059406911044792
Aktuálna cena:
$ 0.001526
$ 0.001526$ 0.001526

Smooth Love Potion (SLP) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Smooth Love Potion (SLP) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SLP tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SLP tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SLP tokenomiku, preskúmajte cenu SLP tokenu naživo!

Ako kúpiť SLP

Máte záujem pridať Smooth Love Potion (SLP) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SLP vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Smooth Love Potion (SLP) história cien

Analýza histórie cien SLP pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SLP cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SLP asi smeruje? Naša SLP stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.