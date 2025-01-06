Seraph (SERAPH) tokenomika
Seraph (SERAPH) informácie
Seraph is a next-gen AAA loot game developed by Seraph Studio, available on both PC and mobile platforms, and Seraph immerses players in a dark fantasy world, seamlessly blending classic loot mechanics with advanced features such as AI companions, MMO elements, and a player-driven marketplace.
Seraph (SERAPH) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Seraph (SERAPH) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Podrobná štruktúra tokenu Seraph (SERAPH)
Ponorte sa hlbšie do spôsobu vydávania, prideľovania a odomykania SERAPH tokenov. V tejto časti sú zdôraznené kľúčové aspekty ekonomickej štruktúry tokenu: užitočnosť, stimuly a nadobúdanie práv.
Seraph’s token ($SERAPH) underpins a blockchain-based ARPG ecosystem, blending play-and-earn mechanics with a robust, multi-faceted token economy. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Token Generation Event (TGE): The SERAPH token was officially launched on January 6, 2025.
- Initial Distribution: Prior to TGE, players could acquire “Seraph Starry Journey Feathers” (three rarity levels) redeemable for SERAPH at fixed rates:
- 1 Starry Feather = 1 SERAPH
- 1 Chaos Feather = 3 SERAPH
- 1 Soul Feather = 10 SERAPH
- Total Supply: 1 billion SERAPH tokens.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Percentage of Total Supply
|Vesting/Locking Details
|Community Airdrops & Incentives
|40.50%
|Ongoing rewards for NFT holders, active players, and incentive programs
|Core Contributors
|18.00%
|1-year cliff, then linear monthly vesting over 3 years
|Advisors
|(part of Core Contributors)
|6-month cliff, then linear monthly vesting over 3.5 years
|Investors
|6.42%
|1-year cliff, then linear monthly vesting over 3 years
|Foundation
|17.00%
|Details not specified, likely for ecosystem and project development
|Ecosystem Development & Marketing
|18.08%
|Supports cross-chain, IP, platform, liquidity, and marketing
Usage and Incentive Mechanism
- In-Game Utility: $SERAPH is used to unlock features, craft items, and participate in exclusive events.
- Reforging chaotic affixes for NFT equipment each season.
- Revealing attributes of NFT equipment from drops.
- Participating in Soul Spar and Equipment of Seraph NFT drops.
- Unlocking dungeon access, minting keys, and burning maps.
- Player Rewards: Distributed for in-game achievements (ladder rankings, dungeon contributions, etc.).
- Governance: Future plans include community governance participation.
- Marketplace: Used for buying/selling in-game items and facilitating player-driven economy.
Locking Mechanism
- Cliff and Vesting: Core contributors and investors are subject to cliff periods (1 year for contributors/investors, 6 months for advisors) followed by linear monthly vesting (3–3.5 years).
- Seasonal Rewards: Some allocations are distributed seasonally based on player activity and engagement metrics.
Unlocking Time
- TGE: January 6, 2025, marks the start of token unlocks.
- Vesting Schedules: Unlocks for core contributors, advisors, and investors follow their respective cliff and vesting timelines.
- Ongoing Distribution: Community and ecosystem allocations are released in line with game seasons and incentive programs.
Additional Insights
- Market Performance: After TGE, SERAPH experienced typical post-launch volatility, stabilizing around $0.15–$0.17 per token by Q1 2025, with a circulating supply of 203 million and a market cap of $34.8M.
- Treasury: As of March 31, 2025, the treasury balance was $146.6M, indicating strong liquidity and project funding.
- User Engagement: The project saw a surge in user activity post-TGE, with a subsequent stabilization and renewed interest in March 2025.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|TGE on Jan 6, 2025; 1B total supply; feathers redeemable for tokens pre-TGE
|Allocation
|See allocation table above
|Usage/Incentives
|In-game utility, rewards, governance, marketplace
|Locking
|1-year/6-month cliffs, 3–3.5 year linear vesting for team/investors/advisors
|Unlocking
|Begins at TGE, continues per vesting schedules and seasonal reward distributions
Seraph’s tokenomics are designed to foster long-term engagement, reward active participation, and ensure sustainable ecosystem growth through a combination of play-and-earn incentives, robust allocation strategies, and transparent vesting mechanisms.
Seraph (SERAPH) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Seraph (SERAPH) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet SERAPH tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu SERAPH tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili SERAPH tokenomiku, preskúmajte cenu SERAPH tokenu naživo!
Ako kúpiť SERAPH
Máte záujem pridať Seraph (SERAPH) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SERAPH vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.
Seraph (SERAPH) história cien
Analýza histórie cien SERAPH pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
SERAPH cenová predikcia
Chcete vedieť, kam SERAPH asi smeruje? Naša SERAPH stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Kúpte Seraph (SERAPH)
Suma
1 SERAPH = 0.21815 USD