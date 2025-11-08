BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Sapien je 0.26315USD. Trhová kapitalizácia SAPIEN je 65,787,500USD. Sledujte aktualizácie cien SAPIEN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Sapien Logo

Sapien kurz (SAPIEN)

1 SAPIEN na USD aktuálnu cenu:

$0.26288
-1.50%1D
USD
Sapien (SAPIEN) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:02:19 (UTC+8)

Dnešná cena Sapien

Aktuálna dnešná cena Sapien (SAPIEN) je $ 0.26315, s 1.50% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SAPIEN na USD konverzný kurz je $ 0.26315 za SAPIEN.

Sapien sa v súčasnosti radí na #324 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 65.79M, pričom počet coinov v obehu je 250.00M SAPIEN. Počas posledných 24 hodín sa SAPIENobchodovalo v rozmedzí od $ 0.241 (low) do $ 0.418 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.5501803108179243, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.051122873927006145.

V krátkodobom vývoji sa SAPIEN zmenilo o +3.61% za poslednú hodinu a o +60.39% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 3.65M.

Sapien (SAPIEN) informácie o trhu

No.324

$ 65.79M
$ 3.65M
$ 263.15M
250.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
25.00%

BASE

Aktuálna trhová kapitalizácia Sapien je $ 65.79M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 3.65M. Počet coinov v obehu SAPIEN je 250.00M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 263.15M.

História cien Sapien v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.241
24 hod Low
$ 0.418
24 hod High

$ 0.241
$ 0.418
$ 0.5501803108179243
$ 0.051122873927006145
+3.61%

-1.50%

+60.39%

+60.39%

Sapien (SAPIEN) história cien USD

Sledujte zmeny cien Sapien za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.0040032-1.50%
30 dní$ +0.10985+71.65%
60 dní$ +0.02505+10.52%
90 dní$ +0.21915+498.06%
Sapien dnešná zmena ceny

Dnes SAPIEN zaznamenal zmenu o $ -0.0040032 (-1.50%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Sapien zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.10985 (+71.65%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Sapien zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SAPIEN zmenu o $ +0.02505 (+10.52%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Sapien zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.21915 (+498.06%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Sapien (SAPIEN)?

Pozrite si Sapienstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Sapien

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Sapien, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Sapien?

Several key factors influence Sapien (SAPIEN) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact SAPIEN's value.

Platform Adoption: User growth and engagement on the Sapien social network drives token demand.

Token Utility: SAPIEN's use cases within the platform, including content monetization and governance voting, affect its value.

Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and potential appreciation.

Competition: Performance relative to other social media blockchain projects influences investor interest.

Partnerships: Strategic collaborations and integrations can boost token value.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations impact all digital assets including SAPIEN.

Team Development: Platform updates, new features, and roadmap progress affect investor confidence.

Supply Dynamics: Token distribution, staking mechanisms, and circulating supply influence price movements.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Sapien?

People want to know Sapien (SAPIEN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and evaluating investment opportunities. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, manage risk, and determine optimal entry/exit points in the cryptocurrency market.

Cenové predikcie pre Sapien

Cenová predikcia Sapien (SAPIEN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SAPIEN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Sapien (SAPIEN) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Sapien mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Sapien v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SAPIEN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Sapien Cenové predikcie.

O Sapien

SAPIEN (SPN) is a blockchain-based social networking platform that aims to provide users with control over their data and rewards for their contributions. The platform utilizes the Ethereum blockchain and its native SPN token to incentivize content creators and curators, fostering a community-driven network where users can share, upvote, and comment on content. SAPIEN's model is designed to reduce fake news and enhance the quality of content through a reputation system. The SPN token is used for platform governance, allowing users to vote on various proposals and updates, and for purchasing virtual goods and services within the SAPIEN ecosystem. The token's supply is controlled by a deflationary model, with a portion of the tokens being burned with each transaction.

Ako nakupovať a investovať Sapien

Ste pripravení začať s Sapien? Nákup SAPIEN na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Sapien. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Sapien (SAPIEN) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 250.00M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Sapien sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Sapien (SAPIEN)

Čo môžete urobiť s Sapien

Vlastníctvo Sapien vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Sapien (SAPIEN) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Čo je Sapien (SAPIEN)

Sapien is building the first decentralized data foundry—a permissionless protocol that connects enterprises with verified global human expertise to produce high-quality AI training data. With over 1,9 M registered users across 100+ countries and more than 185 million tasks completed, Sapien transforms data labeling from low-paid gig work into a sustainable, reputation-driven profession. The protocol is powered by the $SAPIEN token, an ERC-20 asset deployed on Base.

Sapien Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Sapien zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Sapien webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Sapien

Akú hodnotu bude mať 1 Sapien v roku 2030?
Ak by hodnota Sapien rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Sapien podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:02:19 (UTC+8)

Sapien (SAPIEN) dôležité aktualizácie v odvetví

