Aktuálna dnešná cena Sapien je 0.26315USD. Trhová kapitalizácia SAPIEN je 65,787,500USD. Sledujte aktualizácie cien SAPIEN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Sapien (SAPIEN) je $ 0.26315, s 1.50% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SAPIEN na USD konverzný kurz je $ 0.26315 za SAPIEN.
Sapien sa v súčasnosti radí na #324 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 65.79M, pričom počet coinov v obehu je 250.00M SAPIEN. Počas posledných 24 hodín sa SAPIENobchodovalo v rozmedzí od $ 0.241 (low) do $ 0.418 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.5501803108179243, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.051122873927006145.
V krátkodobom vývoji sa SAPIEN zmenilo o +3.61% za poslednú hodinu a o +60.39% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 3.65M.
Sapien (SAPIEN) informácie o trhu
No.324
$ 65.79M
$ 3.65M
$ 263.15M
250.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
25.00%
BASE
Aktuálna trhová kapitalizácia Sapien je $ 65.79M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 3.65M. Počet coinov v obehu SAPIEN je 250.00M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 263.15M.
História cien Sapien v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.241
24 hod Low
$ 0.418
24 hod High
$ 0.241
$ 0.418
$ 0.5501803108179243
$ 0.051122873927006145
+3.61%
-1.50%
+60.39%
+60.39%
Sapien (SAPIEN) história cien USD
Sledujte zmeny cien Sapien za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.0040032
-1.50%
30 dní
$ +0.10985
+71.65%
60 dní
$ +0.02505
+10.52%
90 dní
$ +0.21915
+498.06%
Sapien dnešná zmena ceny
Dnes SAPIEN zaznamenal zmenu o $ -0.0040032 (-1.50%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Sapien zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.10985 (+71.65%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Sapien zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SAPIEN zmenu o $ +0.02505 (+10.52%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Sapien zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.21915 (+498.06%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Sapien (SAPIEN)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Sapien, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Sapien?
Several key factors influence Sapien (SAPIEN) token prices:
People want to know Sapien (SAPIEN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and evaluating investment opportunities. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, manage risk, and determine optimal entry/exit points in the cryptocurrency market.
Cenové predikcie pre Sapien
Cenová predikcia Sapien (SAPIEN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SAPIEN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Sapien (SAPIEN) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Sapien mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Sapien v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SAPIEN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Sapien Cenové predikcie.
O Sapien
SAPIEN (SPN) is a blockchain-based social networking platform that aims to provide users with control over their data and rewards for their contributions. The platform utilizes the Ethereum blockchain and its native SPN token to incentivize content creators and curators, fostering a community-driven network where users can share, upvote, and comment on content. SAPIEN's model is designed to reduce fake news and enhance the quality of content through a reputation system. The SPN token is used for platform governance, allowing users to vote on various proposals and updates, and for purchasing virtual goods and services within the SAPIEN ecosystem. The token's supply is controlled by a deflationary model, with a portion of the tokens being burned with each transaction.
Ako nakupovať a investovať Sapien
Ste pripravení začať s Sapien? Nákup SAPIEN na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Sapien. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Sapien (SAPIEN) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 250.00M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Sapien sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Sapien
Vlastníctvo Sapien vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Sapien (SAPIEN)
Sapien is building the first decentralized data foundry—a permissionless protocol that connects enterprises with verified global human expertise to produce high-quality AI training data. With over 1,9 M registered users across 100+ countries and more than 185 million tasks completed, Sapien transforms data labeling from low-paid gig work into a sustainable, reputation-driven profession. The protocol is powered by the $SAPIEN token, an ERC-20 asset deployed on Base.
Sapien Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Sapien zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Sapien rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Sapien podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíSapien?
Dnešná cena Sapien je $ 0.26315. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Sapien stále dobrou investíciou?
Sapien zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do SAPIEN, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Sapien?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Sapien v hodnote $ 3.65M.
Aká je aktuálna cena Sapien?
Živá cena SAPIEN sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Sapien vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena SAPIEN, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Sapien?
Cenu SAPIEN ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,336.58
+2.51%
ETH
3,447.85
+4.55%
SOL
164.24
+5.68%
COAI
1.195
+9.36%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre SAPIEN na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár SAPIEN/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Sapien pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Sapien v tomto roku?
Cena Sapien by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Sapien (SAPIEN).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:02:19 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.