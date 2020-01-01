Rocket Pool (RPL) tokenomika

Rocket Pool (RPL) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Rocket Pool (RPL) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Rocket Pool (RPL) informácie

Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0.

Oficiálna webová stránka:
https://www.rocketpool.net/
Biela kniha:
https://docs.rocketpool.net
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xd33526068d116ce69f19a9ee46f0bd304f21a51f

Rocket Pool (RPL) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Rocket Pool (RPL) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 103.45M
Celková ponuka:
$ 21.79M
Počet coinov v obehu:
$ 21.79M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 103.45M
Historické maximum:
$ 65.19
Historické minimum:
$ 0.0911751633458
Aktuálna cena:
$ 4.748
Rocket Pool (RPL) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Rocket Pool (RPL) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet RPL tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu RPL tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili RPL tokenomiku, preskúmajte cenu RPL tokenu naživo!

Ako kúpiť RPL

Máte záujem pridať Rocket Pool (RPL) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu RPL vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Rocket Pool (RPL) história cien

Analýza histórie cien RPL pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

RPL cenová predikcia

Chcete vedieť, kam RPL asi smeruje? Naša RPL stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.