Aktuálna dnešná cena Hyperion je 0.4589USD. Trhová kapitalizácia RION je 8,719,100USD. Sledujte aktualizácie cien RION v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Hyperion je 0.4589USD. Trhová kapitalizácia RION je 8,719,100USD. Sledujte aktualizácie cien RION v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Hyperion (RION) je $ 0.4589, s 2.73% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny RION na USD konverzný kurz je $ 0.4589 za RION.
Hyperion sa v súčasnosti radí na #1192 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 8.72M, pričom počet coinov v obehu je 19.00M RION. Počas posledných 24 hodín sa RIONobchodovalo v rozmedzí od $ 0.4096 (low) do $ 0.4609 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.2065187860831725, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.02813140542022481.
V krátkodobom vývoji sa RION zmenilo o +0.87% za poslednú hodinu a o +8.82% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 82.22K.
Hyperion (RION) informácie o trhu
No.1192
$ 8.72M
$ 82.22K
$ 45.89M
19.00M
100,000,000
100,000,000
19.00%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Hyperion je $ 8.72M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 82.22K. Počet coinov v obehu RION je 19.00M, pričom celková zásoba je 100000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 45.89M.
História cien Hyperion v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.4096
24 hod Low
$ 0.4609
24 hod High
$ 0.4096
$ 0.4609
$ 1.2065187860831725
$ 0.02813140542022481
+0.87%
+2.73%
+8.82%
+8.82%
Hyperion (RION) história cien USD
Sledujte zmeny cien Hyperion za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.012195
+2.73%
30 dní
$ +0.0308
+7.19%
60 dní
$ +0.0838
+22.34%
90 dní
$ -0.2997
-39.51%
Hyperion dnešná zmena ceny
Dnes RION zaznamenal zmenu o $ +0.012195 (+2.73%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Hyperion zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.0308 (+7.19%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Hyperion zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal RION zmenu o $ +0.0838 (+22.34%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Hyperion zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.2997 (-39.51%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Hyperion (RION)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Hyperion, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Hyperion?
Several key factors influence Hyperion (RION) token prices:
Adoption & Utility: Real-world use cases and platform adoption drive demand for the token.
Trading Volume: Higher liquidity and trading activity can reduce price volatility.
Tokenomics: Supply mechanics, staking rewards, and burn mechanisms affect scarcity.
Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost token value.
Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies influence investor behavior.
Technical Developments: Platform updates, new features, and roadmap progress impact investor confidence.
Competition: Performance relative to similar blockchain projects affects market positioning.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Hyperion?
People want to know Hyperion (RION) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess potential profits or losses, plan entry/exit strategies, and manage risk effectively in the volatile cryptocurrency market.
Cenové predikcie pre Hyperion
Cenová predikcia Hyperion (RION) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena RION v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Hyperion (RION) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Hyperion mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Hyperion v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku RION cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Hyperion Cenové predikcie.
O Hyperion
RION is a digital asset that operates on a decentralized network, with the goal of providing a secure and efficient means of transferring digital assets. It employs a consensus mechanism known as Proof of Stake (PoS), which aims to provide enhanced security and scalability compared to traditional Proof of Work systems. RION's primary use case is to facilitate transactions within its ecosystem, offering users a method of payment for services and goods. It is also used for staking, where users can lock up their RION tokens to help secure the network and earn rewards. As a crypto asset, RION is part of the broader digital currency landscape, contributing to the ongoing evolution of blockchain technology and its applications.
Ako nakupovať a investovať Hyperion
Ste pripravení začať s Hyperion? Nákup RION na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Hyperion. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Hyperion (RION) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 19.00M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Hyperion sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Hyperion
Vlastníctvo Hyperion vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Hyperion (RION)
Hyperion is a high-performance platform powered by Aptos’ parallel execution engine. By combining swap aggregation, market-making (CLMM and the upcoming DLMM), and vault strategies into one seamless on-chain experience, Hyperion is building the unified liquidity and trading layer of Aptos.
Hyperion Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Hyperion zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Hyperion rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Hyperion podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíHyperion?
Dnešná cena Hyperion je $ 0.4589. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Hyperion stále dobrou investíciou?
Hyperion zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do RION, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Hyperion?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Hyperion v hodnote $ 82.22K.
Aká je aktuálna cena Hyperion?
Živá cena RION sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Hyperion vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena RION, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Hyperion?
Cenu RION ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,296.7
+2.47%
ETH
3,440.55
+4.33%
SOL
163.94
+5.48%
COAI
1.2009
+9.90%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre RION na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár RION/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Hyperion pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Hyperion v tomto roku?
Cena Hyperion by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Hyperion (RION).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:01:06 (UTC+8)
Hyperion (RION) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.