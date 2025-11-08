BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Hyperion je 0.4589USD. Trhová kapitalizácia RION je 8,719,100USD. Sledujte aktualizácie cien RION v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Hyperion je 0.4589USD. Trhová kapitalizácia RION je 8,719,100USD. Sledujte aktualizácie cien RION v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o RION

RION informácie o cene

Čo je RION

RION biela kniha

RION oficiálna webová stránka

RION tokenomika

RION predpoveď cien

RION história

RION Sprievodca nákupom

RION-na-fiat prevodník mien

RION spot

RION USDT-M futures

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Hyperion Logo

Hyperion kurz (RION)

1 RION na USD aktuálnu cenu:

$0.4589
$0.4589$0.4589
+2.73%1D
USD
Hyperion (RION) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:01:06 (UTC+8)

Dnešná cena Hyperion

Aktuálna dnešná cena Hyperion (RION) je $ 0.4589, s 2.73% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny RION na USD konverzný kurz je $ 0.4589 za RION.

Hyperion sa v súčasnosti radí na #1192 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 8.72M, pričom počet coinov v obehu je 19.00M RION. Počas posledných 24 hodín sa RIONobchodovalo v rozmedzí od $ 0.4096 (low) do $ 0.4609 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.2065187860831725, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.02813140542022481.

V krátkodobom vývoji sa RION zmenilo o +0.87% za poslednú hodinu a o +8.82% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 82.22K.

Hyperion (RION) informácie o trhu

No.1192

$ 8.72M
$ 8.72M$ 8.72M

$ 82.22K
$ 82.22K$ 82.22K

$ 45.89M
$ 45.89M$ 45.89M

19.00M
19.00M 19.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

19.00%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Hyperion je $ 8.72M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 82.22K. Počet coinov v obehu RION je 19.00M, pričom celková zásoba je 100000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 45.89M.

História cien Hyperion v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.4096
$ 0.4096$ 0.4096
24 hod Low
$ 0.4609
$ 0.4609$ 0.4609
24 hod High

$ 0.4096
$ 0.4096$ 0.4096

$ 0.4609
$ 0.4609$ 0.4609

$ 1.2065187860831725
$ 1.2065187860831725$ 1.2065187860831725

$ 0.02813140542022481
$ 0.02813140542022481$ 0.02813140542022481

+0.87%

+2.73%

+8.82%

+8.82%

Hyperion (RION) história cien USD

Sledujte zmeny cien Hyperion za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.012195+2.73%
30 dní$ +0.0308+7.19%
60 dní$ +0.0838+22.34%
90 dní$ -0.2997-39.51%
Hyperion dnešná zmena ceny

Dnes RION zaznamenal zmenu o $ +0.012195 (+2.73%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Hyperion zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.0308 (+7.19%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Hyperion zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal RION zmenu o $ +0.0838 (+22.34%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Hyperion zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.2997 (-39.51%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Hyperion (RION)?

Pozrite si Hyperionstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Hyperion

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Hyperion, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Hyperion?

Several key factors influence Hyperion (RION) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact RION pricing.

Adoption & Utility: Real-world use cases and platform adoption drive demand for the token.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity can reduce price volatility.

Tokenomics: Supply mechanics, staking rewards, and burn mechanisms affect scarcity.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost token value.

Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies influence investor behavior.

Technical Developments: Platform updates, new features, and roadmap progress impact investor confidence.

Competition: Performance relative to similar blockchain projects affects market positioning.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Hyperion?

People want to know Hyperion (RION) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess potential profits or losses, plan entry/exit strategies, and manage risk effectively in the volatile cryptocurrency market.

Cenové predikcie pre Hyperion

Cenová predikcia Hyperion (RION) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena RION v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Hyperion (RION) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Hyperion mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Hyperion v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku RION cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Hyperion Cenové predikcie.

O Hyperion

RION is a digital asset that operates on a decentralized network, with the goal of providing a secure and efficient means of transferring digital assets. It employs a consensus mechanism known as Proof of Stake (PoS), which aims to provide enhanced security and scalability compared to traditional Proof of Work systems. RION's primary use case is to facilitate transactions within its ecosystem, offering users a method of payment for services and goods. It is also used for staking, where users can lock up their RION tokens to help secure the network and earn rewards. As a crypto asset, RION is part of the broader digital currency landscape, contributing to the ongoing evolution of blockchain technology and its applications.

Ako nakupovať a investovať Hyperion

Ste pripravení začať s Hyperion? Nákup RION na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Hyperion. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Hyperion (RION) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 19.00M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Hyperion sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Hyperion (RION)

Čo môžete urobiť s Hyperion

Vlastníctvo Hyperion vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Hyperion (RION) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Hyperion (RION)

Hyperion is a high-performance platform powered by Aptos’ parallel execution engine. By combining swap aggregation, market-making (CLMM and the upcoming DLMM), and vault strategies into one seamless on-chain experience, Hyperion is building the unified liquidity and trading layer of Aptos.

Hyperion Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Hyperion zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Hyperion webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Hyperion

Akú hodnotu bude mať 1 Hyperion v roku 2030?
Ak by hodnota Hyperion rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Hyperion podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:01:06 (UTC+8)

Hyperion (RION) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Hyperion

RION USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície RION s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s RION USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Hyperion (RION) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Hyperion a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
RION/USDT
$0.4589
$0.4589$0.4589
+2.54%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$23.17
$23.17$23.17

+131.70%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006999
$0.00006999$0.00006999

+1,299.80%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009851
$0.009851$0.009851

+146.27%

Flux

Flux

FLUX

$0.18415
$0.18415$0.18415

+68.43%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010257
$0.000010257$0.000010257

+70.95%

Humanity

Humanity

H

$0.19959
$0.19959$0.19959

+40.33%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

RION-na-USD kalkulačka

Suma

RION
RION
USD
USD

1 RION = 0.4589 USD