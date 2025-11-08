Aktuálna dnešná cena OpenVPP je 0.02015USD. Trhová kapitalizácia OVPP je 16,186,158.53658536447USD. Sledujte aktualizácie cien OVPP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena OpenVPP je 0.02015USD. Trhová kapitalizácia OVPP je 16,186,158.53658536447USD. Sledujte aktualizácie cien OVPP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena OpenVPP (OVPP) je $ 0.02015, s 13.12% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny OVPP na USD konverzný kurz je $ 0.02015 za OVPP.
OpenVPP sa v súčasnosti radí na #903 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 16.19M, pričom počet coinov v obehu je 803.28M OVPP. Počas posledných 24 hodín sa OVPPobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0161 (low) do $ 0.0241 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.28680257838566486, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000026830293467548.
V krátkodobom vývoji sa OVPP zmenilo o +2.33% za poslednú hodinu a o -11.08% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 612.21K.
OpenVPP (OVPP) informácie o trhu
No.903
$ 16.19M
$ 612.21K
$ 20.15M
803.28M
1,000,000,000
1,000,000,000
80.32%
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia OpenVPP je $ 16.19M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 612.21K. Počet coinov v obehu OVPP je 803.28M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 20.15M.
História cien OpenVPP v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0161
24 hod Low
$ 0.0241
24 hod High
$ 0.0161
$ 0.0241
$ 0.28680257838566486
$ 0.000026830293467548
+2.33%
+13.12%
-11.08%
-11.08%
OpenVPP (OVPP) história cien USD
Sledujte zmeny cien OpenVPP za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0023394
+13.12%
30 dní
$ -0.0378
-65.23%
60 dní
$ -0.06356
-75.93%
90 dní
$ -0.00985
-32.84%
OpenVPP dnešná zmena ceny
Dnes OVPP zaznamenal zmenu o $ +0.0023394 (+13.12%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
OpenVPP zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0378 (-65.23%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
OpenVPP zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal OVPP zmenu o $ -0.06356 (-75.93%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
OpenVPP zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00985 (-32.84%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby OpenVPP (OVPP)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby OpenVPP, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny OpenVPP?
OpenVPP (OVPP) prices are influenced by several key factors:
Competition: Performance relative to other infrastructure tokens and DeFi projects impacts market positioning.
Regulatory Environment: Government policies on cryptocurrencies and DeFi protocols affect trading volumes and institutional adoption.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu OpenVPP?
People want to know OpenVPP (OVPP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, calculating profits/losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps investors manage risk.
Cenové predikcie pre OpenVPP
Cenová predikcia OpenVPP (OVPP) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena OVPP v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia OpenVPP (OVPP) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena OpenVPP mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne OpenVPP v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku OVPP cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na OpenVPP Cenové predikcie.
O OpenVPP
OVPP is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing users with a broad range of financial services. It is designed to facilitate seamless transactions, allowing users to send and receive payments globally in a secure and efficient manner. The asset leverages blockchain technology to ensure transparency and immutability of transactions. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is not only energy-efficient but also encourages user participation in the network's governance. Typical uses of OVPP include remittances, peer-to-peer payments, and online purchases. Its issuance model is predetermined, with a fixed supply to maintain its value and scarcity.
Ako nakupovať a investovať OpenVPP
Čo je OpenVPP (OVPP)
OpenVPP Provides a Digital Payments Network for the $10T Power & Utilities Industry. Designed to connect the world's energy payments systems, OpenVPP combines regulated, revenue grade metering, measurement, verification, and insantenous settlement for Distributed Energy Resources, DERs at global scale.
OpenVPP Zdroj
Pre hlbšie pochopenie OpenVPP zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota OpenVPP rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do OpenVPP podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíOpenVPP?
Dnešná cena OpenVPP je $ 0.02015. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je OpenVPP stále dobrou investíciou?
OpenVPP zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do OVPP, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s OpenVPP?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo OpenVPP v hodnote $ 612.21K.
Aká je aktuálna cena OpenVPP?
Živá cena OVPP sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu OpenVPP vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena OVPP, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu OpenVPP?
Cenu OVPP ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,210.89
+2.39%
ETH
3,439.08
+4.29%
SOL
163.98
+5.51%
COAI
1.2195
+11.60%
USDC
1.0005
0.00%
Zvýši sa cena OpenVPP v tomto roku?
Cena OpenVPP by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu OpenVPP (OVPP).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:56:04 (UTC+8)
OpenVPP (OVPP) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
