Aktuálna dnešná cena OpenVPP je 0.02015USD. Trhová kapitalizácia OVPP je 16,186,158.53658536447USD. Sledujte aktualizácie cien OVPP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

OpenVPP (OVPP) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:56:04 (UTC+8)

Dnešná cena OpenVPP

Aktuálna dnešná cena OpenVPP (OVPP) je $ 0.02015, s 13.12% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny OVPP na USD konverzný kurz je $ 0.02015 za OVPP.

OpenVPP sa v súčasnosti radí na #903 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 16.19M, pričom počet coinov v obehu je 803.28M OVPP. Počas posledných 24 hodín sa OVPPobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0161 (low) do $ 0.0241 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.28680257838566486, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000026830293467548.

V krátkodobom vývoji sa OVPP zmenilo o +2.33% za poslednú hodinu a o -11.08% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 612.21K.

OpenVPP (OVPP) informácie o trhu

$ 16.19M
$ 612.21K
$ 20.15M
803.28M
1,000,000,000
1,000,000,000
80.32%

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia OpenVPP je $ 16.19M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 612.21K. Počet coinov v obehu OVPP je 803.28M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 20.15M.

História cien OpenVPP v USD

OpenVPP (OVPP) história cien USD

Sledujte zmeny cien OpenVPP za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0023394+13.12%
30 dní$ -0.0378-65.23%
60 dní$ -0.06356-75.93%
90 dní$ -0.00985-32.84%
OpenVPP dnešná zmena ceny

Dnes OVPP zaznamenal zmenu o $ +0.0023394 (+13.12%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

OpenVPP zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0378 (-65.23%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

OpenVPP zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal OVPP zmenu o $ -0.06356 (-75.93%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

OpenVPP zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00985 (-32.84%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby OpenVPP (OVPP)?

Pozrite si OpenVPPstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre OpenVPP

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby OpenVPP, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny OpenVPP?

OpenVPP (OVPP) prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact OVPP pricing.

Adoption Rate: Increased usage of OpenVPP's decentralized infrastructure services drives demand and price appreciation.

Technology Development: Updates, partnerships, and protocol improvements affect investor perception and token value.

Supply Dynamics: Token distribution, staking rewards, and burning mechanisms influence circulating supply.

Competition: Performance relative to other infrastructure tokens and DeFi projects impacts market positioning.

Regulatory Environment: Government policies on cryptocurrencies and DeFi protocols affect trading volumes and institutional adoption.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu OpenVPP?

People want to know OpenVPP (OVPP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, calculating profits/losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps investors manage risk.

Cenové predikcie pre OpenVPP

Cenová predikcia OpenVPP (OVPP) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena OVPP v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia OpenVPP (OVPP) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena OpenVPP mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne OpenVPP v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku OVPP cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na OpenVPP Cenové predikcie.

O OpenVPP

OVPP is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing users with a broad range of financial services. It is designed to facilitate seamless transactions, allowing users to send and receive payments globally in a secure and efficient manner. The asset leverages blockchain technology to ensure transparency and immutability of transactions. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is not only energy-efficient but also encourages user participation in the network's governance. Typical uses of OVPP include remittances, peer-to-peer payments, and online purchases. Its issuance model is predetermined, with a fixed supply to maintain its value and scarcity.

Ako nakupovať a investovať OpenVPP

Sprievodca – ako kúpiť OpenVPP (OVPP)

Čo je OpenVPP (OVPP)

OpenVPP Provides a Digital Payments Network for the $10T Power & Utilities Industry. Designed to connect the world's energy payments systems, OpenVPP combines regulated, revenue grade metering, measurement, verification, and insantenous settlement for Distributed Energy Resources, DERs at global scale.

OpenVPP Zdroj

Pre hlbšie pochopenie OpenVPP zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna OpenVPP webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o OpenVPP

Akú hodnotu bude mať 1 OpenVPP v roku 2030?
Ak by hodnota OpenVPP rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do OpenVPP podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:56:04 (UTC+8)

Top správy

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

