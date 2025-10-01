Wrapped REACT (REACT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Wrapped REACT (REACT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 07:31:44 (UTC+8)
Wrapped REACT (REACT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Wrapped REACT (REACT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00
Celková ponuka:
$ 500.00M
$ 500.00M
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 40.56M
$ 40.56M
Historické maximum:
$ 0.11785
$ 0.11785
Historické minimum:
$ 0.01737960734108853
$ 0.01737960734108853
Aktuálna cena:
$ 0.08111
$ 0.08111

Wrapped REACT (REACT) informácie

Reactive Network is an execution layer enabling reactive smart contracts to monitor on-chain and off-chain events and execute the instant a trigger fires. Powered by the high-speed ReactVM and a Proof-of-Stake validator set, it plugs into any chain, enabling DeFi, AI, gaming, and DePIN apps to enjoy millisecond-level, fully on-chain automation—no opaque off-chain bots required. $REACT is the community-owned engine behind it all: every gas payment, event-processing fee, and validator stake is settled in $REACT, with zero VC allocation. As network fees are burned while new rewards are minted, the tokenomics tilt deflationary at scale, tightening supply in step with adoption.

Oficiálna webová stránka:
https://reactive.network/
Biela kniha:
https://dev.reactive.network/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x817162975186d4d53dbf5a7377dd45376e2d2fc5

Wrapped REACT (REACT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Wrapped REACT (REACT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet REACT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu REACT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili REACT tokenomiku, preskúmajte cenu REACT tokenu naživo!

Wrapped REACT (REACT) história cien

Analýza histórie cien REACT pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

REACT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam REACT asi smeruje? Naša REACT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

